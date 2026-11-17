L’Intelligenza Artificiale entra sempre più nelle abitudini di chi viaggia in treno, mentre cresce la richiesta di servizi digitali in grado di semplificare l’organizzazione degli spostamenti. In un settore ferroviario europeo caratterizzato dalla presenza di numerosi operatori e da sistemi di vendita spesso separati, i passeggeri chiedono strumenti che consentano di confrontare le alternative, individuare le tariffe più convenienti e gestire eventuali imprevisti. È quanto emerge dall’Osservatorio “Futuro della Mobilità”, realizzato da Ipsos Doxa per Trainline, che analizza le aspettative degli italiani rispetto all’evoluzione del trasporto ferroviario.

Treni, gli italiani vogliono un’unica app per tutti gli operatori

La crescente apertura del mercato ferroviario alla concorrenza offre nuove opportunità, ma rende anche necessario semplificare un’offerta articolata tra diversi gestori. Per il 67% degli intervistati, le piattaforme multi-operatore rappresentano un elemento fondamentale per il futuro della ferrovia in Europa. L’obiettivo è poter consultare da un unico punto le diverse soluzioni di viaggio, senza dover passare continuamente da un servizio all’altro. Questa esigenza trova conferma nell’84% degli italiani, che considera importante avere un’unica applicazione attraverso cui confrontare e acquistare biglietti per tutte le tratte e i diversi operatori, comprese le linee regionali. La digitalizzazione offre già vantaggi concreti: il 51% dei viaggiatori dichiara di aver risparmiato confrontando online le diverse offerte disponibili. Anche la concorrenza viene vista positivamente: il 49% si aspetta tariffe più basse grazie all’ingresso di nuovi operatori sul mercato.

AI e trasporti, come cambiano le abitudini dei passeggeri

Le nuove tecnologie possono accompagnare il viaggiatore in diverse fasi dello spostamento, dalla scelta dell’itinerario alla gestione degli imprevisti. Il 91% degli italiani dichiara di fidarsi dell’Intelligenza Artificiale applicata all’organizzazione dei viaggi. Tra le funzionalità più richieste ci sono i suggerimenti per individuare percorsi più economici, indicati dal 36% degli intervistati, e i sistemi di previsione dei prezzi, che aiutano a individuare il momento più conveniente per acquistare un biglietto, scelti dal 33%. Il 55%, invece, utilizza strumenti digitali in tempo reale per gestire ritardi, cambiamenti e modifiche dell’itinerario. Accanto all’innovazione tecnologica emerge anche una crescente attenzione alla sostenibilità e alla praticità degli spostamenti. Il 72% sceglie il treno per evitare il traffico e lo stress legato alla ricerca di un parcheggio, mentre l’80% auspica maggiori incentivi pubblici a sostegno della mobilità ferroviaria.

Trainline: “I passeggeri chiedono trasparenza e innovazione”

A commentare i risultati dell’indagine è Margot Olifson, Country Manager Italia e Spagna di Trainline, che sottolinea il ruolo delle piattaforme digitali nel rendere più accessibile un mercato ferroviario sempre più competitivo. “In un mercato ferroviario europeo sempre più aperto alla competizione ma strutturalmente frammentato, la nostra missione come piattaforma railtech è semplificare la complessità e restituire ai passeggeri il pieno controllo del proprio viaggio”, commenta Olifson. “I dati della ricerca commissionata a Ipsos Doxa confermano che i viaggiatori guardano alle piattaforme multi-operatore come alla vera chiave di volta per il futuro della mobilità. Gli italiani chiedono trasparenza, tecnologie predittive e un aggregatore neutrale unico per confrontare tutte le opzioni. Continueremo a investire in innovazione per rendere l’esperienza ferroviaria sempre più intuitiva, accessibile e integrata”.