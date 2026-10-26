Viaggio della memoria a Trieste, Fiume e Pola per non dimenticare le foibe e l’esodo con Fausto Biloslavo

Dal 7 al 10 febbraio 2027 | 4 giorni / 3 notti

Un viaggio per conoscere la storia, ascoltare le testimonianze e rendere omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Dal Friuli al Quarnero, dall’Istria a Trieste, quattro giorni attraverso luoghi simbolo della storia italiana del confine orientale, nel periodo in cui si celebra il Giorno del Ricordo.

Ad accompagnare il gruppo sarà Fausto Biloslavo, giornalista e inviato di guerra, da anni impegnato nel racconto dei conflitti internazionali e delle vicende storiche e politiche del nostro tempo. La sua presenza offrirà un ulteriore contributo di approfondimento e riflessione lungo un itinerario che unisce storia, memoria, cultura e testimonianze.

Il programma toccherà città e luoghi che conservano le tracce di un passato complesso e doloroso: le vicende del confine orientale, le violenze del secondo dopoguerra, la tragedia delle foibe e il dramma delle centinaia di migliaia di italiani costretti a lasciare le proprie case in Istria, a Fiume e in Dalmazia.

Non sarà soltanto un viaggio alla scoperta di territori ricchi di storia e bellezze artistiche, ma un’occasione per approfondire, attraverso visite, incontri e momenti commemorativi, pagine fondamentali della storia italiana ed europea.

1° giorno, domenica 07/02 – MILANO / CASTELLO di SPESSA / GORIZIA

Ritrovo dei partecipanti (Milano Stazione C.le / lato Hotel Gallia) e partenza ore 08.30/09.00 in pullman riservato per il Friuli con sosta

Lungo il tragitto per il pranzo libero a carico dei partecipanti. All’arrivo nel primo pomeriggio al Castello Di Spessa, a Capriva del Friuli, degustazione di vini all’interno della cantina medievale di questo complesso d’hotellerie che comprende anche un campo da golf a 18 buche e tre ristoranti, il tutto, tra le dolci colline del Collio goriziano, immerso nel verde di un magnifico parco secolare. Al termine, proseguimento per Gorizia per la sistemazione nelle camere riservate in hotel, la cena e il pernottamento.

2° giorno, lunedì 08/02 – GORIZIA-OBROVO / OBROVO-FIUME / FIUME-VINES / VINES-POLA

Prima colazione in hotel e partenza verso Fiume, oggi in Croazia, con sosta lungo il tragitto per la visita della Foiba di Obrovo dove furono gettati, oltre a soldati tedeschi, anche civili italiani e sloveni, sia uomini che donne. All’arrivo a Fiume visite guidate d’interesse in città che, nel 1919 venne occupata da Gabriele D’Annunzio insieme a centinaia di reduci della Prima Guerra Mondiale nel tentativo, a seguito della “Vittoria Mutiliata”, di unire la città all’Italia.

Pranzo libero a carico dei partecipanti e partenza verso sud fino a Pola, con sosta lungo il tragitto per la visita della Foiba dei Colombi di Vines, una delle cavità carsiche più note e tragiche dove furono gettate più di 80 persone.

All’arrivo a Pola, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno, martedì 09/02 – POLA-ANTIGNANA / ANTIGNANA-TRIESTE

Dopo la prima colazione in hotel, ingresso (incluso) e visita dell’Arena di Pola monumento storico costruito tra il 27 a.C. ed il 14 d.C. A seguire, visita della baia di Vergarolla dove sulla spiaggia affollata di famiglie italiane radunate per una manifestazione sportiva, l’esplosione dolosa di decine di mine navali causò la morte di oltre 100 persone. Pranzo libero a carico dei partecipanti e partenza per il rientro in Italia con sosta lungo il tragitto in località Antignana per la visita alla Foiba di Villa Surani dove finirono nell’abisso 26 corpi tra

cui quello di Norma Cossetto. All’arrivo a Trieste, tempo permettendo, passeggiata libera nel cuore della città...la più bella e la più simbolica delle sue piazze, oggi dedicata all’Unità d’Italia. Possibilità di assistere al progetto “Vergarolla.

La strage dimenticata” in programma alle ore 19.30 presso la Sala Bartoli del Teatro Politeama. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno, mercoledì 10/02 – TRIESTE / BASOVIZZA / MILANO

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Foiba Basovizza. All’arrivo previsto entro le ore 09.15/09.30, incontro (ore 09.45) per accoglienza del gruppo e sistemazione in zona dedicata. Alle ore 10.30 inizio della cerimonia dove si assisterà al “Giorno del Ricordo”, cerimonia solenne al Sacrario della Foiba di Basovizza per ricordare le vittime delle foibe, di questa cavità, tra le tante disseminate

sull’altipiano del Carso triestino dove, negli anni a cavallo del 1945, furono uccise migliaia di persone. Al termine, tempo a disposizione per il pranzo libero a carico dei partecipanti e successiva partenza per il rientro a Milano.

Un viaggio che insegna, emoziona e invita a non dimenticare.

Il prezzo speciale riservato è a partire da 1350 euro a persona

La quota comprende: * viaggio in pullman GT * sistemazione per un totale di 3 notti in hotels 4**** nelle località come da programma (1 notte Gorizia, 1 notte Pola/dintorni, 1 notte Trieste) in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione come da programma * visite guidate in loco come da programma * ingresso all’Arena di Pola * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio.

Viaggio realizzato in collaborazione con Gattinoni Travel, agenzia leader nel settore viaggi da oltre 40 anni.

Per informazioni e prenotazioni: 0250071217 oppure via mail viaggidelgiornale@gattinoni.it

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