Winter slowcation, il glamping d’inverno tra benessere, natura e sapori del territorio

L’inverno non deve necessariamente coincidere con la settimana bianca, gli impianti affollati e le giornate scandite dagli orari degli skipass. Può diventare anche l’occasione per rallentare, riscoprire la natura e concedersi qualche giorno lontano dalla routine. È questa la filosofia della “winter slowcation”, la vacanza invernale all’insegna della lentezza proposta dal Gruppo Vacanze col Cuore, che dal 4 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027 riapre le porte del Winter Glamping al Lago Idro Glamping Boutique, ad Anfo, in provincia di Brescia. La proposta arriva al termine di una stagione estiva positiva per il gruppo, che gestisce nove resort. I dati parziali del 2026 registrano circa 450mila pernottamenti, con una crescita del 5,2% rispetto all’anno precedente. Intanto, prosegue il percorso di sviluppo delle strutture, con nuovi investimenti previsti sul lago Trasimeno.

Vacanze col Cuore, crescono pernottamenti e ospiti internazionali

La stagione 2026 si chiude con un aumento delle presenze e una clientela sempre più internazionale. Secondo il bilancio presentato dal gruppo, il 61% degli ospiti arriva dall’estero, con visitatori provenienti complessivamente da 26 Paesi. Accanto ai mercati consolidati, quest’anno si sono registrati arrivi significativi anche da Grecia, Portogallo e Stati Uniti. La permanenza media è di cinque notti, un dato rimasto stabile rispetto al 2025. Tra gli ospiti figurano soprattutto famiglie, anche con bambini piccoli, coppie in cerca di soggiorni fuori dai circuiti più convenzionali e appassionati di attività all’aria aperta, dal cicloturismo al trekking, fino agli sport acquatici come windsurf e stand up paddle. “Chiudiamo la stagione con 450.000 pernottamenti e una crescita del 5,2%. Non è un exploit, ed è proprio questo il dato che ci interessa: cresciamo in modo costante, senza inseguire i volumi”, commenta Loek van de Loo, fondatore del gruppo. A suo giudizio, il risultato conferma l’interesse per un modello di vacanza in cui il soggiorno non si esaurisce nell’alloggio, ma comprende il paesaggio, le attività e la scoperta della gastronomia locale. Tra le sistemazioni più richieste figura il Cottage XL Superior, una soluzione premium con ambienti spaziosi, cucina e bagno attrezzati, terrazza, aria condizionata e riscaldamento. “Chi sceglie il glamping vuole vivere in pieno comfort la vacanza in mezzo alla natura”, osserva Alessandro van de Loo, direttore marketing e responsabile del mercato olandese.

Winter Glamping, al Lago d’Idro l’inverno cambia ritmo

Dal 4 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027 il Lago Idro Glamping Boutique inaugura la sesta stagione del Winter Glamping, dopo il tutto esaurito registrato l’anno precedente. La struttura si trova ad Anfo, in Valle Sabbia, a circa un’ora e mezza da Milano, Bergamo, Verona e Trento. Non essendo una località sciistica, propone un modo diverso di vivere la montagna, rivolto a chi cerca tranquillità, paesaggi e benessere senza fare dello sci il centro della vacanza. “Offriamo una vacanza invernale alternativa alla classica settimana bianca. Lentezza e stacco dalla quotidianità: il lago davanti, la montagna intorno, la sauna accesa”, spiega Leonardo van de Loo, direttore operations del gruppo e ideatore della struttura. Il resort dispone di alloggi riscaldati, tra mobile home e cube suite, e di un’area benessere all’aperto con sauna finlandese, hot tub e vasca idromassaggio affacciate sul paesaggio. Il Bistrot del Lago, aperto anche agli ospiti esterni, completa l’offerta con un menù dedicato ai prodotti e alle specialità del territorio.

Tre giorni tra sauna, borghi e cucina locale

Per concedersi una pausa non è necessario prenotare un’intera settimana. La formula della winter slowcation si presta anche a un soggiorno di 72 ore: si può arrivare il venerdì e trascorrere la prima serata nell’area benessere, per poi dedicare il fine settimana alla scoperta dei dintorni. Tra le mete da raggiungere ci sono Bagolino, Cima Rest e il Lago di Ledro. Chi desidera spingersi più lontano può organizzare una visita ad Arco, Rango o Trento, dove nel periodo natalizio si svolgono i mercatini. In alternativa, si può scegliere di rimanere nei pressi del resort, alternando passeggiate, momenti di relax e soste gastronomiche. L’inverno offre anche l’occasione per scoprire un volto meno conosciuto del lago d’Idro: le cime del Maniva che si riflettono nell’acqua, le rive silenziose e la luce più tenue della stagione fredda. Nei dintorni si trova la Rocca d’Anfo, visitabile in inverno attraverso tour privati su prenotazione, mentre Bagolino è conosciuto per il Bagoss DOP. Al Bistrot del Lago si possono assaggiare specialità come il formaggio Bagoss e i casoncelli bresciani, accompagnati da vini del territorio, tra cui Groppello e Chiaretto del Garda. Sono disponibili anche sistemazioni dog friendly, per chi desidera viaggiare con il proprio cane. Per chi non vuole rinunciare allo sci, le piste di Madonna di Campiglio si trovano a circa un’ora di automobile.

Trasimeno Glamping Resort, al via i lavori di ampliamento

Mentre si prepara la stagione invernale, il gruppo guarda anche alla crescita delle proprie strutture. A novembre 2026 sono previsti l’avvio dei lavori di ampliamento del Trasimeno Glamping Resort, a Sant’Arcangelo di Magione, in provincia di Perugia, aperto da due anni. La struttura ha registrato nel 2026 un incremento delle presenze del 16,5%, il più significativo tra i resort del gruppo. Un risultato che, secondo Loek van de Loo, conferma le potenzialità dell’area per un turismo orientato al cicloturismo, alle esperienze enogastronomiche e alla scoperta del territorio. Il progetto sarà realizzato per fasi e prevede nuovi impianti sportivi dedicati a tennis, calcio, padel e pallavolo, oltre a una nuova area food & beverage, accessibile anche a chi non soggiorna nella struttura. In coordinamento con l’amministrazione comunale sono inoltre previsti interventi a beneficio della zona: un nuovo parco giochi, un’area parcheggi, l’ammodernamento del pontile e percorsi pedonali e ciclopedonali più sicuri. L’obiettivo è rafforzare l’offerta del resort e, allo stesso tempo, creare nuovi spazi e servizi per il territorio. Una strategia che si inserisce nella visione del gruppo: proporre esperienze a contatto con la natura durante tutto l’anno, trasformando anche la stagione fredda in un’occasione per viaggiare senza fretta.