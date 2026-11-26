Tra le mura Quando il meteo non permette di stare all'aperto, la scoperta continua tra le mura di castelli e musei, dove storia, arte e scienza diventano occasioni di gioco e divertimento

E quando la giornata è grigia, nevica, le piste e le attività all’aria aperta smettono di essere al centro della giornata, ecco che in Trentino non mancano le alternative al coperto per intrattenere famiglie con bambini. Tra castelli da fiaba, musei interattivi, laboratori creativi e itinerari c’è davvero l’imbarazzo della scelta. A partire dal circuito dei manieri, dove torri, camminamenti e cortili diventano scenari perfetti per accendere la fantasia dei più piccoli.

Il Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castel Stenico, Castel Beseno e Castel Caldes partecipano al progetto «Giocosamente in Museo», con esplorazioni e laboratori pensati per avvicinare adulti e bambini alla storia in modo coinvolgente. A Castel Valer, durante il periodo natalizio, i più piccoli possono concedersi una pausa con te e biscotti in compagnia di Babbo Natale, mentre a Castel Beseno possono seguire percorsi alla scoperta della fortezza. Nel borgo di Ossana, il Castello di San Michele ospita, invece, un itinerario che si snoda tra oltre 1.600 presepi, mentre la Rocca di Riva, a Riva del Garda, si trasforma anche questo Natale nella Casa di Babbo Natale, con giochi, laboratori e spettacoli. Le proposte kidsfriendly entrano anche nei musei, dove scienza, arte e tradizioni diventano occasioni di gioco e apprendimento. A Trento, il MUSE invita a esplorare la natura attraverso installazioni interattive e attività di osservazione e sperimentazione. Per i piccolissimi c’è il percorso sensoriale «Maxi Ooh!», mentre visite guidate e laboratori coinvolgono tutte le età.

Da provare anche «Museo con lo zainetto», un’esperienza dedicata ai bambini dai sei ai dieci anni, che trasforma la visita in un percorso attivo tra le sale. A Rovereto, il Mart accoglie le famiglie con «Baby Mart», uno spazio dedicato a disegno, lettura e gioco, e con «Little Mart», il programma di laboratori e workshop per avvicinare i bambini all’arte moderna e contemporanea. Sempre a Rovereto, il MITAG Museo Storico Italiano della Guerra, ospitato nel castello, propone percorsi modulati in base all’età dei visitatori. Al METS Museo etnografico trentino San Michele, invece, attività e laboratori raccontano artigianato, costumi e giochi del passato. La scoperta può proseguire anche all’aria aperta, grazie a una novità pensata per i piccoli visitatori di Rovereto: la guida illustrata «In viaggio con FortunaDino». Attraverso i personaggi di Isotta, Ugo e del dinosauro FortunaDino, bambini e famiglie esplorano la città, la Vallagarina e il Monte Baldo seguendo un itinerario tra musei, castelli, forti, eremi, trincee, natura e sapori locali. E chi completa almeno cinque tappe, riceve un regalo.