"Ciao mamma, saluta i miei amici di scuola...": lo straziante addio della 14enne suicida

Domenica notte la 14enne di Catania si è tolta la vita impiccandosi nella sua cameretta, ora è stato trovato il biglietto straziante con il quale la ragazzina ha salutato tutti.

" Ciao mamma, saluta i miei amici di scuola... ", si legge su un piccolo biglietto lasciato dalla 14enne nella sua stanza. Poche parole, pochi saluti, ma un grandissimo dolore. Questo è stato l'ultimo desiderio della piccola. Salutare i suoi amichetti di scuola, gli stessi che si stanno chiedendo perché il banco della ragazzina è vuoto e perché lei non si presenta più in classe. Tanti perché e nessuna risposta.

La 14enne, secondo le prime ricostruzioni, soffriva per la separazione dei suoi genitori. La mamma e il papà si erano separati da cinque anni, ma nonostante il forte disagio, lei aveva sempre condotto una vita tranquilla senza manifestare fastidio o problemi. Poi, domenica notte la tragedia. La madre che abitava con lei l'ha trovata senza vita nella sua cameretta.