Catania, 14enne si impicca in casa: soffriva per la separazione dei genitori

Una ragazzina di quattordici anni di Catania si è tolta la vita questa notte, impiccandosi nella sua stanza nella casa in cui abitava insieme alla madre. Il motivo sembrerebbe essere la separazione dei suoi genitori.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza soffriva molto per l'allontanamento da casa del padre. Prima di togliersi la vita ha però lasciato un biglietto che spiegava a sua madre e suo padre il suo drammatico gesto e per sottolineare che si trattava di una sua decisione e che non era colpa loro.