Latina, il carabiniere su Facebook: "Tutto può accadere..."

La storia di Luigi Capasso, il carabiniere che ha sparato alla moglie e si è barricato in casa con le figlie a Cisterna di Latina si arrcchisce di alcuni retroscena. A quanto pare da qualche mese il militare e la moglie erano separati e la donna viveva in casa di parenti. Probabilmente il carabiniere non ha accettato la fine della relazione e da qui sarebbe nato il suo gesto. Ma c'è un post su Facebook, pubblicato lo scorso 10 febbraio, che adesso suona come una sorta di "profezia" su quanto accaduto. Capasso sulla sua bacheca Facebook infatti ha postato un messaggio: "Non dire mai 'a me non accadrà', 'io non lo farei mai', perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da certe cose. Tutto capita, anche quello che mai avresti immaginato".



Di fatto queste parole potrebbero essere legate proprio alla fine del matrimonio tra il carabiniere e sua moglie. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Adesso i carabinieri che sono sul posto per convincere il collega ad uscire dalla casa temono per la vita delle sue figlie. Finora il carabiniere è barricato nell'appartamento con la stessa pistola con cui ha ferito la figlia.