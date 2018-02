Latina, carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie

Un gravissimo dramma familiare sconvolge Cisterna di Latina. Luigi Capasso, un appuntato dei carabinieri di 45 anni, ha aperto il fuoco contro la moglie. Poi si è barricato in casa con le due figlie. All'origine del folle gesto la separazione in corso dalla donna.

Sulla sua pagina Facebook, lo scorso 10 febbraio, il carabiniere aveva postato una frase del giorno che diceva: "Non dire mai a me non accadrà, tutto capita anche quello che non avresti mai immaginato" . Oggi, al termine del servizio, che presta a Velletri, nei Castelli Romani, è tornato a casa, che si trova a "Collina dei Pini" nel vicino comune pontino, per parlare con la moglie 43enne che stava uscendo per andare a lavorare alla Findus. La brutta litigata iniziata nell'abitazione è, poi, continuata in strada dove è terminato nella sparatoria. Dopo aver colpito la donna con due, forse tre, colpi d'arma da fuoco esplosi dalla pistola d'ordinanza, Capasso, che non ha mai accettato la separazione, si è barricato nell'appartamento tenendo in ostaggio le due figlie di 8 e 12 anni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i colleghi per convincerlo a desistere e a liberare i bambini. Ma non riuscendo a convincerlo è stata fatta intervenire anche una squadra di specialisti per una eventuale incursione. La donna, che è stata colpita al petto e allo zigomo e poi lasciata sanguinante a terra, è stata immediatamente portata all'ospedale "San Camillo" di Roma.