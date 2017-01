Sanremo, proteste contro il cachet stellare di Conti: "Date i soldi ai terremotati"

Il 7 febbraio inizia la 67° edizione del Festival di Sanremo, dopo una serie di indiscrezioni e smentite, sul web è scoppiata la protesta: " Tutti quei soldi dateli ai terremotati ".

È soltanto di qualche giorno fa la notizia del cachet stellare di Carlo Conti per la conduzione del Festival. 650 mila euro per cinque serate di sul palco dell'Ariston, 100 mila euro in più rispetto allo scorso anno. Ma da qualche ora, sui social network gli utenti si stanno facendo sentire e chiedono che quei soldi vengano dati ai terremotati.

" È una vergogna vedere che migliaia di italiani muoiono al freddo e voi in cinque giorni guadagnate 650 mila euro. Date quei soldi ai terremotati, alla Protezione civile, ai soccorritori che in queste ore stanno operando in condizioni pessime per cercare di salvare la vita a quelle persone rimaste intrappolate nell'hotel Rigopiano ", scrive un utente sotto la notizia del cospicuo cachet di Carlo Conti.