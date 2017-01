Festival di Sanremo, il cachet stellare di Carlo Conti

La 67 ° edizione del Festival di Sanremo è alle porte, dal 7 all'11 febbraio ventidue artisti si sfideranno sul palco dell'Ariston per portarsi a casa la vittoria, ma quanto guadagnerà Carlo Conti a condurre per il terzo anno consecutivo?

A rivelare l'indiscrezione è La Stampa. Il quotidiano piemontese scrive che per la sua terza volta al Festival di Sanremo, Carlo Conti incasserà una bella cifra: 650 mila euro, 100 mila euro in più rispetto all'anno scorso.

Il conduttore e direttore artistico del programma guadagnerà 50 mila euro in più rispetto a Fabio Fazio che in passato si "accontentò" di 600 mila euro. Ma non solo. Sempre secondo quanto riporta La Stampa, il contratto che lega Carlo Conti in esclusiva con la Rai aveva la scadenza a giugno di quest'anno, ma il direttore generale dell'emittente pubblica, Antonio Campo Dall'Orto, lo ha prorogato fino a giugno 2019.

E se da una parte il cachet di Carlo Conti sarà bello sostanzioso, quello dell'altra conduttrice, Maria De Filippi, sarà piuttosto povero. La De Filippi, infatti, ha accettato questo nuovo incarico a titolo gratuito. Ma in questo Festival di Sanremo ci sono altre cifre interessanti da analizzare.

L'evento, in generale, dovrebbe avere un costo inferiore ai 16 milioni di euro, con ricavi pubblicitari stimati a 22 milioni, più un milione di ricavi commerciali, gran parte dei quali derivanti dalla vendita dei biglietti al Teatro Ariston. Questi costi sarebbero in linea con quelli del 2016, quando la kermesse costò 15,7 milioni di euro.