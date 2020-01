Gf Vip, Pietro Delle Piane pronto a sposare Antonella Elia

Antonella Elia è una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 4 da parte del pubblico a casa. Il suo carattere schietto e diretto ne fa una guerriera apprezzata per la sua totale coerenza, anche se questo la rende spesso politicamente scorretta. E ora ha trovato Pietro Delle Piane, un uomo capace di starle accanto e di capirla, che vuole portarla all'altare.

Le voci di un loro possibile matrimonio circolano già da qualche mese ma prima di entrare nella Casa del Gf Vip, Antonella Elia ha smentito il gossip. Solo qualche giorno fa, durante una chiacchierata con Fabio Testi, ha lasciato intendere di essere single e di non avere nessuno al suo fianco. Ha mostrato profonda sofferenza per le parole di fuoco utilizzate contro di lei da Fernanda Lessa, che per ferirla le ha detto che lei quando uscirà sarà sola, senza nessuno pronto a darle amore. Eppure, sul settimanale Chi, Pietro Delle Piane non ha che complimenti per la bella showgirl. " Al Gf Vip la riconosco, sento la sua verità, la sua mancanza di filtri. Molti la amano per questo. Io per primo ", ammette l'attore, che non si perde una puntata del reality e cerca di seguire anche la diretta quotidiana quando gli è possibile. Essere senza filtri è un pregio per la Elia ma per alcuni è il suo più grande difetto, che contribuisce a rendere complicata la sua personalità. " Non è una donna facile – ammette Pietro Delle Piane – è una rosa che può pungere se la prendi dalla parte sbagliata, ma va apprezzata proprio per il suo essere sempre nuda. Sa lasciare il segno come pochi. "

L'attore e doppiatore si rammarica di non poter essere stato con lei durante il crollo emotivo avuto dalla showgirl a pochi giorni dall'ingresso, dovuto all'incapacità di stare rinchiusa in uno spazio delimitato. Ma soprattutto è dispiaciuto di non esserci stato quando Antonella Elia ha parlato della possibilità mancata di diventare madre. “ Ho sofferto di non poter essere con lei in quel momento. Abbiamo parlato di figli e io per lei sono aperto a ogni soluzione, decideremo insieme ”, ha affermato con sicurezza Pietro Delle Piane.

Un'idea di famiglia nel loro futuro, quindi, dove per Pietro delle Piane c'è posto anche per il matrimonio. Le voci sono nate per un piccolo fraintendimento, quando l'attore ha regalato alla showgirl un anello per il suo compleanno. Le intenzioni iniziali dell'uomo non erano quelle, ma visto che chi era intorno a loro l'ha interpretato così, perché non pensarci seriamente? " Ci siamo promessi che, se le cose vanno bene e non litighiamo prima, tra un anno ci sposeremo. Lei mi chiama 'il mio futuro marito' e mi piacerebbe sapere se è ancora così ", ha detto l'attore, forse riferendosi a quanto detto dalla sua compagna pochi giorni fa con Testi.