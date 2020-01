Gf Vip, Antonella Elia: "Sono da sola". Ma prima non era fidanzata?

Antonella Elia nelle ultime ore è la vera protagonista della casa del Gf Vip. Dopo un momento di debolezza avuto domenica mattina, un cedimento causato forse dal poco sonno e dalla stanchezza mentale, la bella showgirl torinese è tornata più in forma che mai.

Ha prima avuto una discussione con Elisa De Panicis e poi un bel confronto con Fabio Testi incentrato sull'amore ma agli occhi dei più attenti non sono sfuggite le sue parole. Prima di entrare al Grande Fratello, Antonella Elia ha annunciato di essere felicemente fidanzata e di volersi godere la sua love story. Il fortunato è Pietro Delle Piane, attore e doppiatore con il quale la showgirl è legata da ormai diverso tempo. Il loro amore sembra essere solido e resistente, percezione che traspare anche dalle parole che Antonella Elia ha rilasciato al settimanale Chi prima di entrare nella Casa: " È impossibile che mi innamori nella Casa, perché sono fidanzata e fedele. "

È cambiato qualcosa? Ancora è presto per dirlo, ma durante la chiacchierata con Fabio Testi, Antonella Elia ha detto una frase piuttosto ambigua in merito. " È per quello che sono da sola, perché io non riesco a cambiare più di tanto ", ha affermato con decisione la showgirl parlando dei motivi che secondo lei le impediscono di avere una relazione stabile e di lunga durata con un uomo. È un discorso molto riflessivo e profondo da parte della showgirl, spesso additata ingiustamente come persona leggera e priva di contenuti, ma che in realtà nella casa sta dimostrando di avere tanto da dire. " Ognuno di loro ha trovato qualche difetto in me e qualcosa da cambiare in me che gli dava un fastidio estremo ", ha proseguito Antonella Elia, cercando di trovare una spiegazione.

A Fabio Testi, inoltre, la concorrente ha raccontato un aneddoto su un suo ex fidanzato, che dopo averle scritto una bellissima e romantica dichiarazione d'amore nel giorno di Natale, affermando di volerla amare per sempre, appena 15 dopo le chiese una pausa. Due mesi dopo quell'uomo, del quale Antonella Elia non fa nomi ma apostrofa con epiteti poco carini, pare si fosse fidanzato con un'altra donna con la quale si è poi sposato.