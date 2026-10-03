Report, un’altra ex inviata contro Ranucci: “Fonti e relazioni sentimentali”, scoppia la resa dei conti

Un’altra ex inviata di Report si scaglia contro Sigfrido Ranucci e tira fuori i “panni sporchi”. Domenica scorsa a Modena, durante un incontro del DIG Festival, l’evento sul giornalismo d’inchiesta fondato e diretto da Alberto Nerazzini, la giornalista Giovanna Boursier ha sollevato pesanti critiche sulla gestione Ranucci. L’intervento, rilanciato dalla pagina social di Filorosso, punta il dito contro la commissione tra fonti e relazioni sentimentali. “Il fatto che uno vada a letto con le fonti – ha detto Boursier – porti in redazione gente che faceva parte del suo entourage sentimentale, che alcuni pezzi siano stati fatti sulla CISL e Ranucci aveva una relazione stretta con una rappresentante della CISL che faceva guerre interne al sindacato… cioè, anche di questo non vi siete accorti? Proprio il Giornale è stato il primo a tirare fuori la storia delle inchieste sulle Cisl, sindacato nel quale lavorava Laura Cianfoni, compagna e collaboratrice di Ranucci. Prima di Brousier erano stati Giorgio Mottola e Alberto Nerazzini, altri due storici inviati di Report, a contestare il comportamento di Ranucci. E’ in atto una vera e propria resa dei conti tra Ranucci e la sua squadra.