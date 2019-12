Antonella Elia non si sposa prima del Grande Fratello Vip

Dopo essere stata al centro del gossip, per via della querelle mediatica che l'ha vista contrapporsi a Taylor Mega, Antonella Elia è tornata a far parlare di sé. L'attrice e showgirl, originaria di Torino e classe 1963, ha voluto smentire tutti gli ultimi pettegolezzi che la vedrebbero in procinto di convolare a nozze con il suo attuale compagno, che è di alcuni anni più giovane di lei. Nelle vesti di ministra a Cr4: la Repubblica delle donne- format condotto da Piero Chiambretti su Rete 4- la Elia ha chiarito di volersi godere con calma la sua love-story con Pietro Delle Piane. E non solo.

Ha confidato sotto i riflettori anche di non avere intenzione, almeno per il momento, di compiere il grande passo sull'altare, alla sua età di 56 anni. Inoltre, nello studio della trasmissione di Chiambretti ha fatto sapere di non voler indossare a tutti i costi l'abito nuziale bianco, mettendo così a tacere tutte le ultime indiscrezioni circolanti sulla coppia che forma insieme al suo compagno. Pietro Delle Piane è un attore e doppiatore originario di Cosenza e classe 1974 ed ha iniziato a darsi alla recitazione all'età di soli 15 anni. La sua love-story con la showgirl Antonella Elia, volto storico di Non è la Rai, è iniziata all'incirca un anno fa, quando i due hanno cioé avuto il loro primo incontro ad un evento e si sono conosciuti grazie ad amici avuti in comune.

“Non ho mai annunciato nessun matrimonio -queste sono le parole con cui la Elia ha categoricamente smentito,a Cr4,ogni rumor che la vedrebbe in procinto di sposarsi con il suo compagno Delle Piane-. lo hanno detto gli altri. Mi hanno fatto una semplice paparazzata, ma io non mi sposo”.

Stando a quanto rilasciato da Antonella Elia al format di Rete 4, circa la sua vita privata, può dirsi certo che la stessa non voglia convolare a nozze prima di accedere nella casa più spiata d'Italia. Ebbene sì, come è già noto a molti, la Elia è stata confermata nel cast dei concorrenti ingaggiati per la quarta edizione in arrivo del Grande Fratello Vip.

Lo spin off del Grande Fratello dedicato ai vip verrà condotto da Alfonso Signorini, con la collaborazione dei due opinionisti fissi Pupo e Wanda Nara,e sarà trasmesso a partire da mercoledì 8 gennaio 2020, così com'è stato riportato in un video postato dalla pagina Instagram del Grande Fratello. Insieme ad Antonella Elia, i concorrenti ad oggi ingaggiati per il Gf Vip 4 sono: Rita Rusic, Pago, Andrea Denver, Michele Cucuzza, Clizia Incorvaia, Antonio Zequila e Adriana Volpe.

