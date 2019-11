Antonella Elia si sposa con Pietro Delle Piane

Solo un anno fa, Antonella Elia decideva di mettere fine alla sua relazione con Fabiano Petricone per continuare la sua vita da single. Oggi, però, l’attrice ha cambiato idea: convolerà a nozze con Pietro Delle Piane.

Nata negli studi di Non è la Rai, Antonella Elia ha lavorato accanto a grandi nomi della televisione italiana come Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Alberto Castagna. La sua carriera si è sempre divisa tra piccolo schermo e teatro, e non sono mancate le occasioni in cui l’attrice ha mostrato il suo carattere fumantino. Della sua vita privata, invece, la Elia ha sempre preferito parlare molto poco. Solo lo scorso anno, dichiarava di aver voluto interrompere la relazione con Petricone per soddisfare il suo desiderio di solitudine.

“ Dopo Fabiano Petricone non c’è più nessun uomo nella mia vita – raccontava a Il Giornale - . Il motivo è che non ho più passione, anche se Fabiano resta mio amico ed è l’uomo più intelligente che abbia incontrato. Ma non ho più neanche voglia di uscire: a 50 anni (in realtà a novembre saranno 55, ndr) si è posati, non c’è più la furia degli ormoni e chi capita, capita. Sono single per scelta. E sogno una casa in campagna a raccogliere pesche e albicocche, guardando volpi e cinghiali ”. Dopo un anno, però, la Elia ha cambiato radicalmente idea forse anche per quel senso di solitudine che creava in lei un malessere. " Mi sento incompleta, la solitudine mi fa tantissimo male - diceva mesi fa al settimanale diretto da Alfonso Signorini - . Non ce la faccio nemmeno a parlarne. Sono sola, non ho più incontrato l'uomo giusto . Il pubblico è diventato la mia famiglia, ma c'è un vuoto che rimane ”. Alla fine, però, la persona giusta ha fatto irruzione nella vita della Elia che, legatasi all’attore e doppiatore Pietro Delle Piane, gli giurerà amore eterno nei prossimi mesi.

Ad immortalare il momento della consegna dell’anello di fidanzamento c’erano i paparazzi del settimanale Chi, che hanno ripreso Antonella Elia e il fidanzato mentre erano intenti a scambiarsi promesse d’amore all’interno di un ristorante. Fiori d’arancio, dunque, per l’attrice che ha confermato le nozze, ma non ha ufficializzato ancora la date e il luogo del grande evento.

Intanto, dal prossimo 27 novembre, l’attrice tornerà sul piccolo schermo insieme a Piero Chiambretti per la nuova edizione de La Repubblica delle Donne. La vita, dunque, sembra sorridere alla Elia che, impegnatissima tra teatro e tv, dovrà anche fare i conti con i preparativi per il matrimonio.