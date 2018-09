Per le europee Verhofstadt vuole la grande alleanza anti populisti

Mancano ormai poco più di nove mesi alle prossime elezioni europee, che si terranno tra il 23 ed il 26 maggio 2019, e già adesso numerosi politici del continente iniziano a sondare il terreno per quello che si pronostica uno scontro diretto tra i sostenitori dell'Unione Europea e le forze sovraniste. Tra questi c'è anche Guy Verhofstadt, capogruppo dei liberali al Parlamento Europeo nonché ex Primo Ministro belga, che in un'intervista concessa al quotidiano francese Ouest France si è detto pronto ad una grande alleanza tra i liberali europei e La Republique En Marche, il partito del presidente francese Emmanuel Macron, allo scopo di contrastare l'avanzata dell'onda populista, rafforzatasi ulteriormente dopo l'incontro avvenuto a Milano la scorsa settimana tra il premier ungherese Victor Orbàn ed il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini. Verhoftadt ha infatti dichiarato: "Dopo l'incontro avvenuto tra l'ungherese Orbàn e l'italiano Salvini la battaglia da affrontare nel 2019 sarà quella contro i populisti, attraverso la costituzione di un'alternativa pro-europa fatta assieme ad Emmanuel Macron, con il quale non condividiamo solamente la stessa analisi politica, ma anche grossomodo le stesse proposte. Il discorso di Macron sulla nuovo Europa tenuto l'anno scorso alla Sorbona è inoltre largamente sostenuto dai partiti che compongono il gruppo parlamentare dell'Alde. Siamo pronti perciò a creare questa alternativa."

Nel suo intervento Verhofstadt fa inoltre riferimento al fatto che uno degli azionisti di maggioranza del blocco sovranista, il partito Fidesz di Viktor Orbàn, faccia parte dei cristiano democratici del Partito Popolare Europeo, assieme a forze decisamente più moderate come Forza Italia e la Cdu della cancelliera tedesca Angela Merkel: "Quello che mi preoccupa maggiormente poi, è che il vero candidato della destra europea sia Viktor Orbàn" . Situazione che molti analisti interpretano in realtà come una strategia di Orbàn, coadiuvato in quest'occasione dal capogruppo del Ppe Manfred Weber, per scalare il partito dall'interno, in modo da includere in futuro anche la Lega di Matteo Salvini nella grande famiglia del centrodestra europeo. Un piano che consentirebbe ai nazionalisti di avere finalmente un peso politico considerevole nelle istituzioni di Bruxelles e di spostare l'intero gruppo dei popolari su posizioni più affini alle loro specie in materia di immigrazione e di politiche economiche.