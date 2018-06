Centrodestra al 43%. Cresce ancora la Lega: è a mezzo punto dal M5S

Buone notizie in casa Lega. Matteo Salvini può sorridere. Le ultime rilevazioni sondaggistiche danno la formazione leghista a un passo dal raggiungere il MoVimento 5 Stelle. I due partiti sono ormai appaiati, con i consensi leghisti dati in forte ascesa.

Il 28 % è stato assegnato dalla Supermedia settimanale elaborata da Youtrend per l'agenzia Agi. In realtà, dando uno sguardo attento ai dati, si scopre che quattro dei nove istituti complessivi raccontano di una Lega protagonista di un sorpasso già avvenuto. Le percentuali di distacco sono troppo risicate per stabilire con certezza chi è davanti. La sensazione è che Matteo Salvini possà dirsi il leader del primo partito italiano. Se non è già così, allora vuol dire che manca poco. La tendenza è quella. I 5stelle restano fermi al 28,5% dei consensi. I due dati sommati, quelli che rappresentano quindi il sostegno elettorale al governo guidato dal professor Giuseppe Conte, risultano costituire il 56.5% del totale. Ma è il centrodestra a fare un ulteriore balzo in avanti tra le coalizioni.

Dopo il successo dei ballottaggi di domenica scorsa, l'alleanza politica tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia è schizzata al 43% del gradimento degli elettori. Superato quindi di ben tre punti percentuali quel fatidico 40% che non è stato raggiunto alle elezioni politiche. Dati che rafforzano un'impressione comune: nel caso si votasse oggi, il centrodestra vincerebbe. Il Partito Democratico ha perso un altro 0,3%. Maurizio Martina coordina oggi una realtà politica data al 18,6%. Poi, in ordine decrescente, c'è Forza Italia, con il suo 10,4%. Segue Fratelli d'Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni ha fatto registrare un 3,8% di media. Calo anche per Liberi e Uguali, che ha perso lo 0,1% rispetto alla precedente rilevazione: 2,8%. I sondaggi, da qualche mese a questa parte, sembrano essersi stabilizzati attorno a tre fenomeni: la crescita del centrodestra, il cristallizzarsi dei consensi pentastellati e il calo del Partito Democratico.