Alessia Marcuzzi smentisce la gravidanza: "Qui non c’è niente"

Solo qualche giorno fa, si era diffusa la notizia riguardante una presunta gravidanza di Alessia Marcuzzi: le voci, nate in seguito ad un pancino sospetto messo in evidenza da un mini abito, sono state smentite dalla conduttrice.

Nella puntata de Le Iene dello scorso martedì 3 dicembre, la Marcuzzi aveva indossato un vestitino maculato che aveva lasciato intravedere una pancia più gonfia di come lo è di solito. Le voci, quindi, avevano iniziano a diffondersi in rete e Federica Panicucci aveva trattato l’argomento durante una puntata di Mattino Cinque. Molti ospiti del salotto quotidiano di Mediaset, avevano asserito che quelle forme più tondeggianti, insolite per una donna filiforme come la Marcuzzi, fossero la prova schiacciante di una gravidanza ai primi mesi ma, dopo rumors, illazioni e indizi, tutti si sono dovuti tutti arrendere: Alessia non è incinta del terzo figlio.

A smentire le voci, infatti, ci ha pensato proprio la conduttrice de Le Iene, che si sta godendo alcuni giorni di relax a Londra insieme al marito Paolo Calabresi Marconi e ad alcuni amici. Proprio dalla città inglese, quindi, Alessia Marcuzzi ha postato un ironico video social in cui, completamente vestita di nero e insieme al compagno, gioca mostrando una pancia che, in realtà, non esiste. “ Ragazzi, qui non c’è niente ”, ha commentato la conduttrice con il suo solito fare sorridente ed ironico. Ancora una volta, infatti, la Marcuzzi è finita al centro del gossip per una fake news: non è la prima volta che si diffondono voci riguardanti una sua presunta gravidanza e, ogni volta, lei si trova costretta ad intervenire per chiarire che tali notizie non trovano alcuna corrispondenza nella realtà.

Quarantasette anni compiuti lo scorso 11 novembre, Alessia Marcuzzi è mamma di Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, e di Mia, frutto dell’amore con Francesco Facchinetti. Dopo le storie con i papà dei suoi due figli, la conduttrice è convolata a nozze con Paolo Calabresi Marconi, ma pare che al momento nessuno dei due abbia intenzione di allargare la famiglia. Sposati da cinque anni, la Marcuzzi e Calabresi Marconi sembrano essere una coppia davvero solida, che preferisce stare lontano dai gossip e dai pettegolezzi. Innamoratissimi l’uno dell’altra, però, potrebbero aver deciso di vivere serenamente insieme ai figli nati dalle precedenti relazioni di Alessia senza farne degli altri.