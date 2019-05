Alessia Marcuzzi ha avuto un simpatico faccia a faccia con Mara Venier durante la puntata di Domenica in di ieri 19 maggio. Durante l'intervista la conduttrice Mediaset ha parlato del suo attuale matrimonio con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi con il quale è convolata a nozze il 1 dicembre 2014 nei pressi di Londra.

Alessia Marcuzzi: "Sono gelosa di mio marito"

Alessia ha subito messo i puntini sulle i. Infatti, parlando del marito ha detto: "Io posso fare viaggi con le mie amiche, lui no. Sono gelosa". Anche se si capiva che stava scherzando. Mentre parlando dei figli la Marcuzzi è stata molto dolce: "I miei figli sono la mia vita. Sono pazza di loro". In effetti, prima di sposare Calabresi Marconi, Alessia Marcuzzi ha avuto delle precedenti relazioni. La prima con l'attuale allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, da cui ha avuto Tommaso e, successivamente, con il dj e presentatore Francesco Facchinetti dalla cui unione è nata la piccola Mia.

Alessia, oltre a condurre l'Isola dei Famosi, è anche molto attiva sui social. Di conseguenza, dopo i reciproci attestati di stima, la Venier non poteva esimersi dal chiedere conto alla Marcuzzi della sua "attività social". Sempre molto ironicamente Alessia ha risposto: "Io sono convinta di essere una fantastica cantante e ballerina". Questa risposta ha dato lo spunto per presentare una serie di balli e di fare una sopresa alla Marcuzzi. Infatti, durante il ballo è entrata in studio la mamma di Alessia.

Alessia ha parlato anche della sua carriera televisiva attuale e futura: "Poter consolidare la mia carriera è stato un grande orgoglio. Non tutti possono fare ciò che desiderano da bambini, è stato un sogno che si è realizzato. Nel mio percorso sono stata accompagnata da una buona stella". Mentre, riferendosi al futuro, esprime un desiderio: "Un sogno da realizzare? Mi piacerebbe fare un programma sui viaggi, girare il mondo e far scoprire luoghi agli spettatori".

