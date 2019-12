Alessia Marcuzzi incinta? Pancino sospetto sotto il vestito maculato

La puntata de Le Iene andata in onda lo scorso 3 dicembre ha scatenato il gossip su Alessia Marcuzzi: secondo i più attenti, infatti, il pancino messo in evidenza dal suo abito maculato sarebbe la prova di una gravidanza.

Non è la prima volta che la Marcuzzi finisce al centro dei rumors: tantissime volte, infatti, si è pensato che la conduttrice potesse essere incinta. Le pieghe degli abiti indossati, le fotografie scattate nel momento sbagliato o una posa poco veritiera hanno più volte evidenziato forme che, in realtà, erano diverse da quelle mostrate e che potevano, quindi, dare adito a pettegolezzi sull’arrivo del terzo figlio. Durante la conduzione de L’Isola dei famosi, infatti, si diffuse la notizia di una presunta gravidanza confermata, secondo qualcuno dal pancino mostrato da un lungo abito nero ed aderente che sembrava “rigonfiarsi” proprio all’altezza del ventre. Ai tempi, però, lei smentì prontamente la notizia. A distanza di tempo dall’ultimo gossip, ecco che il vestito maculato indossato durante una delle puntate de Le Iene, ha scatenato la curiosità dei fan: Alessia Marcuzzi è di nuovo in dolce attesa?

Sposata con Paolo Calabresi Marconi, la conduttrice è mamma di Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, e Mia, frutto dell’amore con Francesco Facchinetti. In tanti attendono da tempo la terza gravidanza della Marcuzzi ma, fino ad ora, pare che lei abbia deciso di concentrarsi sul lavoro e sui figli nati dalle relazioni precedenti. Il pancino sospetto mostrato a Le Iene, però, ha scatenato il gossip anche all’interno di Mattino Cinque e, molti degli ospiti presenti alla puntata di oggi, 6 dicembre, si sono detti certi che questa volta la notizia sulla gravidanza di Alessia non sia solo una fake news.