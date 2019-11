Alessia Marcuzzi compie 47 anni: party divertente con le amiche

Anche per la bellissima Alessia Marcuzzi scorrono gli anni, nonostante la sua bellezza sembri immutata. Ed è giunta finalmente la data del suo anniversario di compleanno. La vitale conduttrice ha compiuto 47 anni in perfetta forma fisica. Non potevano mancare in suo onore i festeggiamenti per la lieta ricorrenza. La showgirl romana ha ricevuto un originale, quanto sofisticato, regalo a sorpesa ideato con affetto dalle sue fedelissime amiche. La giornata di festa è iniziata con una visita speciale alla galleria d'arte di Palazzo Colonna a Roma, il palazzo nobiliare più maestoso della capitale, dove le 6 amiche si sono riunite per celebrare la loro amica e poter ammirare insieme le meravigliose opere d'arte affisse. La soubrette ha apprezzato moltissimo il regalo esclusivo dichiarandosi lusingata di aver avuto il privilegio di essere stata immersa in tale atmosfera raffinata e aristocratica. Ma i festeggiamenti per la simpatica Marcuzzi non sono terminati. Dopo il regalo d'arte, per la conduttrice de Le Iene si è profilata una serata, quella del giorno del suo compleanno, all'insegna di un party privato goliardico.

Le emozioni vissute da Alessia Marcuzzi nel party per il suo compleanno

Dopo le forti emozioni che le collezioni d'arte del Caracci o del Bronzino hanno saputo suscitare nell'animo della Marcuzzi, alla cena la presentatrice ha potuto scatenarsi tra risate, abbracci e un succulento bouffet. La festeggiata ha sfoggiato per l'occasione una figura splendida e glamour: look sexy, indossando con eleganza un abito beige, capelli più corti biondissimi e cuissard color cuoio. La Matcuzzi ha organizzato una rimpatriata nella sua casa invitando alcuni parenti e amici intimi. Tra gli ospiti era presente anche l'attule moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, con la qiuale la conduttrice ha instaurato un buon rapporto. Alla cena, però, c'erano dei grandi assenti: il marito della soubrette Paolo Calabresi Marconi e il figlio primogenito Tommaso Inzaghi, concepito dalla relazione passata con il suo ex compagno, l'allenatore Simone Inzaghi. Nessuna delle due figure, molto care alla Marcuzzi, sono state notate al party della festeggiata, probabilmente impediti da cause legate a impegni lavorativi.

Sulla scadere della allegra festa è giunto il momento attessisimo della torta e del relativo soffio sulle candeline. La Marcuzzi ha condiviso con tenerezza tale istante con la sua amata figlia Mia, di 8 anni, la secondogenita della soubrette generata con il suo ex Francesco Facchinetti. Madre e figlia all'unisono hanno soffiato con gioia sull'unica candelica apposta sulla torta, esprimendo il loro intimo desiderio.

Gli auguri social rivolti alla conduttrice de Le Iene

Alessia Marcuzzi, esultante grazie alle forti emozioni scaturite dalla memorable giornata di compleanno trascorsa, ha voluto condividere tali momenti indimenticabili con i suoi numerosi fan. La showgirl ha postato alcuni scatti raffiguranti scorci di tale giorno festoso da lei vissuto. " Che regalo pazzesco mi avete fatto amiche mie, mi avete proprio spiazzato. Una visita esclusiva a Palazzo Colonna. È stato davvero emozionante scoprire le meravigliose opere d’arte di questo Palazzo. È davvero una delle più belle collezioni private che io abbia mai visto nella mia vita! Potrete riconoscere “Il Mangiafagioli” del Carracci e “Venere, Cupido e Satiro” del Bronzino", ha commentato compiaciuta la Marcuzzi sul suo profilo Instagram.

La giunonica Marcuzzi ha ricevuto anche una valanga di auguri virtuali sui social. Sono giunti copiosi i messaggi augurali postati dai suoi amici vip, da Melissa Satta ad Anna Dello Russo, da Laura Pausini a Marina La Rosa, iincluso il suo compagno di viaggio nella conduzione del programma Le Iene, Nicola Savino. Il co-conduttore, difatti, ha pubblicato una foto in cui appaionio loro due durante una puntata della nota trasmissione televisiva. L'estroversa conduttrice riiuscirà a ritornare alla sua routine quotidiana e lavorativa con più sprint?