Antonella Mosetti: "Gravissimo che la De André sia ancora al GF"

La partecipazione di Francesca De André al Grande Fratello 16 continua a far discutere e, dal salotto di Mattino Cinque, Antonella Mosetti ha tuonato contro la gieffina ritenendo gravissimo che sia ancora nella Casa.

Accusata di bullismo e razzismo, oltre che di "tradimento" nei confronti del fidanzato, la De André è stata la protagonista – nel bene e nel male – dell’appuntamento del 13 maggio con il GF16. Francesca, che secondo il web avrebbe meritato l’espulsione dalla Casa di Canale 5 per i termini con i quali si è rivolta a Mila Suarez, è stata rimproverata da Barbara d’Urso.