Francesca De André fuori controllo: "Scimmia!" Il web ne chiede la squalifica

Sta facendo molto discutere la partecipazione di Francesca De André al Grande Fratello 16 di Barbara d'Urso. La nipote di Faber è conosciuta per il carattere fumantino e per non avere peli sulla lingua. Fin dal suo ingresso nella casa non ha risparmiato Mila Suarez, la modella marocchina che è stata per lungo tempo la compagna di Alex Belli. La De André è molto amica dell'attore e pare che proprio questo forte sentimento di amicizia sia alla base dell'antipatia manifesta nei confronti della ragazza.

Tra le due non è mai corso buon sangue ma pare che negli ultimi giorni la situazione stia degenerando, con un crescendo di insulti da parte di Francesca De André nei confronti di Mila Suarez. L'ultimo episodio è avvenuto questa notte ed è stato tra i più forti e violenti per le parole pronunciate dalla nipote del cantautore genovese nei confronti della modella. Lo scontro era nell'aria da qualche giorno ma solo nelle ultime ore è esploso con tutta la sua veemenza, portando Francesca De André a pronunciare insulti gravi verso Mila Suarez.

Le ragioni che hanno fatto nascere lo scontro non sono particolarmente chiare ma secondo alcuni utenti che seguono con costanza gli avvenimenti del Grande Fratello 16, la reazione di Francesca De André potrebbe essere frutto di semplice gelosia femminile. Nelle ultime ore Mila si è molto avvicinata a Erica, dalla quale Francesca si è allontanata. Nel frattempo, però, la bella modella marocchina ha avuto momenti di confidenza con Gennaro Lillio, l'aitante modello napoletano al quale dal De André nelle ultime settimane si è avvicinata tantissimo. Dopo la puntata di lunedì, Mila Suarez ha provato ad avere un confronto con tutti gli altri inquilini e con molti di loro è riuscita ad avere anche un chiarimento, tranne che con la De André, con la quale poi è arrivata allo scontro.

“Povera cretina, a me gli uomini mi vogliono, non mi buttano via.” Ha sentenziato la nipote di Faber, deridendo la modella per il suo accento. Dopo una serie di insulti e sfottò sui reciproci difetti fisici, però, Francesca De André ha pronunciato la parola che ha fatto indignare il web. Una volta raggiunta l'altra stanza, infatti, la ragazza avrebbe urlato un chiarissimo “'A scimmia!” nei confronti di Mila Suarez. Valentina Vignali è stata la prima ad accorgersi che la situazione stava sfuggendo di mano e a richiamare la sua coinquilina all'ordine. Non è stata la prima volta che Francesca De André ha utilizzato termini molto (troppo?) forti nei confronti della Suarez, perché come segnalato da alcuni utenti già nei giorni prima, durante una confidenza con un altro concorrente ha dichiarato: “A me fa senso. Erica l’ho limonata, quella piuttosto di toccarla mi taglio le vene. Lei sa di narghilè.”

A questo punto sono molti gli utenti che invocano la squalifica per Francesca De André, tanto che l'hashtag #fuorifrancescadeandré è sempre più popolare su Twitter. La conduttrice non si è ancora espressa su eventuali provvedimenti disciplinari ma se quanto è emerso è da considerarsi veritiero, è molto probabile che la d'Urso richiami in maniera decisa Francesca De André, così come ha sempre fatto quando nella casa si sono verificati episodi di bullismo e di razzismo, anche solo presunti.

Dire “scimmia” ad una donna marocchina rende il suo significato piuttosto chiaro.. è un insulto RAZZISTA, e questo non è accettabile #GF16 #fuoriFrancescaDeAndre — E L E O N O R A (@xelenojre) 11 maggio 2019

adesso la de André dirà che ha molti amici marocchini e li chiama tutti affettuosamente scimmia #GF16 — pippa (@ducati78) 12 maggio 2019

VOGLIO LA SQUALIFICA DELLA DE ANDRE dopo avere detto SCIMMIA a Mila @carmelitadurso #gf16 — Ana (@Ana57435694) 11 maggio 2019