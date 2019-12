Cristiano Ronaldo brilla a Dubai con l'orologio da 500mila euro

Cristiano Ronaldo è una star, non solo sui campi di calcio dove brilla col suo talento e la sua maestria nel giocare il pallone, ma anche fuori, dove brilla per i suoi accessori. Agli eventi è il personaggio più fotografato e a Dubai, dove è volato in compagnia dell'ormai inseparabile Georgina Rodriguez e dei figli, è stato il più acclamato alla 14 esima edizione del Dubai International Sports.

Gli sceicchi dell'emirato si sono contesi la presenza di Cristiano Ronaldo, che a Dubai è di casa. Il campione portoghese è grande amico di Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario del ricchissimo emirato arabo. L'uomo, noto ai più come Fazza, è un vero influencer da 9 milioni di follower su Instagram. Alla morte di suo padre, Fazza diventerà Emiro di Dubai. L'uomo mostra sui social network la sua vita privilegiata, fatta di lusso estremo e di viaggi da mille e una notte nelle più belle località del pianeta.

In questi giorni a Dubai, Cristiano Ronaldo sta trascorrendo molto tempo in sua compagnia ma a far maggiormente parlare del campione non sono le sue frequentazioni ma le sue parole e, soprattutto, i gioielli indossati durante l'evento sportivo. CR7 ha stupito tutti dichiarando di volersi preparare al debutto a Hollywood una volta terminata l'esperienza sui campi di calcio e i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare la sua mano mentre esprimeva concetti profondi e a tratti filosofici. Al polso sinistro di Cristiani Ronaldo faceva bella mostra di sé uno splendido orologio, uno dei modelli più ricercati del prestigioso brand di orologeria svizzera, il GMT-Master II 116769TBR. Si tratta di un gioiello in oro bianco da 18 carati, con diamanti incastonati sul cinturino e nel quadrante. È un modello molto raro, il cui valore ammonta a circa 500mila euro.

L'orologio non era certo l'unico dettaglio brillante di Cristiano Ronaldo ad attirare l'attenzione, visto che sulle dita del campione era impossibile non notare degli splendidi anelli. All'anulare sinistro, infatti, CR7 ha indossato una splendida veretta di brillanti e nel medio un altro anello con vistoso diamante taglio cuscino di grandi dimensioni. Non certamente una scelta sobria per il campione portoghese, che non è nuovo a certe esibizioni di lusso durante le sue apparizioni pubbliche. Fece molto discutere la scelta di Ronaldo di indossare un orologio del valore di quasi 2 milione di euro durante la conferenza stampa della partita Juventus – Manchester United, quando si presentò in sala con al polso un Franck Muller 7008 con ben 424 diamanti da oltre 20 carati.