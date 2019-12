Cristiano Ronaldo stupisce tutti: "Voglio essere pronto per Hollywood"

A Cristiano Ronaldo non basta essere riconosciuto come uno dei più grandi campioni di calcio della sua era. La leggenda portoghese sembra si stia preparando a quando dovrà appendere gli scarpini al chiodo e stando alle sue dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa preliminare dei Globe Soccer Award, pare che CR7 veda il suo futuro molto lontano dai campi di calcio.

La cerimonia si è svolta nella scintillante Dubai, dove Cristiano Ronaldo è arrivato a bordo di un aereo privato in compagnia di Georgina Rodriguez e dei figli. Inevitabilmente, il campione portoghese è stato la star dell'evento e i flash sono stati tutti per lui, comprese le attenzioni degli sceicchi, che se ne sono contesi la compagnia. Durante l'incontro con la stampa, il campione della Juventus ha sfoggiato al polso un incredibile orologio tempestato di diamanti, così come lo erano gli anelli sfoggiati sulle mani. La premiazione ha visto trionfare Lionel Messi come giocatore dell'anno mentre CR7 si è dovuto accontentare della quarta posizione, preceduto da Virgil Van Dijk e Sadio Manè. Nessun dramma, ovviamente, per il campione portoghese, che ha vinto il prestigioso premio per ben 5 volte.

Lo spettacolo più importante, però, Cristiano Ronaldo l'ha regalato ai giornalisti durante l'incontro con la stampa, rilasciando dichiarazioni spiazzanti che in pochi minuti hanno fatto il giro del mondo. La punta di diamante della Juventus ha ovviamente sottolineato di voler essere al top nel 2020 per raggiungere importanti risultati con la sua squadra ma ha parlato anche del suo futuro e di quando sarà il momento di salutare il prato verde. " Non succederà a breve, ma quando accadrà avrò l'umiltà giusta di rendermi conto se la mia mente sarà più veloce del mio corpo ", ha risposto con la solita schiettezza CR7, che pare stia iniziando a pensare seriamente al suo futuro lontano dal calcio giocato.