Diletta Leotta in costume su Instagram fa impazzire i fan

Diletta Leotta ieri è stata protagonista di un coro a lei dedicato dai tifosi romanisti durante la partita di campionato Sassuolo - Roma finita sullo 0-0. Ma la telecronista sportiva e conduttrice televisiva sta diventando un vero e proprio fenomeno social. Ultimamente ha fatto impazzire i suoi fan per una foto pubblicata su Instagram.

Diletta Leotta in costume da bagno

Nessuno può mettere in dubbio che Diletta sia dotata di un bel personale. Ma quello che veramente piace ai suoi followers sono le forme prorompenti della bellissima siciliana e la naturalezza con cui le mette in mostra. Non per niente i commenti al seguito del post sono veramente tanti. Nella foto pubblicata sul social si vede Diletta in costume da bagno e immersa dentro la piscina. Probabilmente, si tratta di un ricordo di una vacanza e di giornate un po’ meno piovose di quelle che stanno colpendo la penisola italiana in questa seconda metà di maggio.

In effetti, tra i vip è comune l'abitudine di scattare delle foto mentre si è in vacanza o in relax e condividerle con i propri follower. Ed è anche comune tenerla qualcuna da parte per tirarla fuori in un secondo momento. Anche perché non sempre si hanno delle foto recenti da pubblicare. O semplicemente perché si ha un po' di nostalgia di eventi passati. E questo è quanto potrebbe essere dietro allo scatto pubblicato dalla Leotta. Infatti, la foto è accompagnata dal commento della telecronista sportiva che dice solo: "Teletrasportatemi qui!!!". La foto ha riscosso un notevole successo. In poco tempo ha ricevuto oltre 500.000 likes. E quasi 5.000 commenti. La maggior parte sono apprezzamenti per la bellissima siciliana e per le sue forme che di certo non nasconde: “Wow stupenda“, “Teletrasportatemi da lei“, “Ciao sei meravigliosa“, “È di una bellezza impressionante“, “Sei divina“. Anche se non sono mancati i commenti ironici, del tipo: “Ti sei sgonfiata!“.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?