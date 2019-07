Gli esclusi dai palinsesti Rai: oltre la Clerici anche Luttazzi e la Parodi

La presentazione dei palinsesti Rai per l’autunno 2019 e l’inizio del 2020 sancisce il “cambio di passo”, come l’ha definito l’ad Fabrizio Salini, del servizio pubblico. Ma se sono tante le novità che vedremo sul piccolo schermo nella prossima stagione, sono in molti anche i conduttori rimasti senza programma. Su tutti spicca Antonella Clerici, figura storica della Rai rimasta in panchina con la cancellazione di Sanremo Young.

Se l’assenza di Adriana Volpe dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia è ormai nota, non ci sarà neanche Daniele Luttazzi, dato quasi per certo nella nuova Rai2 di Carlo Freccero. “ La richiesta economica di Luttazzi – ha spiegato il direttore – ha rallentato la trattativa. Io lotterei per averlo ma la sua satira ha tre fondamenti precisi: potere, religione e sesso. Io sul potere e sul sesso non ho nessun problema. In questa epoca, invece, la religione diventa un motivo molto duro e difficile ”.

Tutti gli esclusi eccellenti dai palinsesti Rai

Un’esclusione a sorpresa è stata quella di Benedetta Rinaldi dalla conduzione di Uno Mattina. Allo storico contenitore mattutino dell’ammiraglia, sono stati infatti confermati Valentina Bisti e Roberto Poletti, mentre Franco Di Mare traslocherà da settembre in seconda serata con il suo Frontiere.

La giornalista non l’ha presa bene. “ Una passeggiata in spiaggia – ha scritto su Twitter – ed ecco un piacevole promemoria dal mare. Un promemoria per questi giorni assurdi, crudeli ed immeritati. Si riparte da qui: dall’essenziale, dal sano, dal pulito, dall’infinitamente buono. In attesa che il tempo rimetta ordine ”.

Lo slot di palinsesto della domenica pomeriggio post-Domenica In è stato assegnato a Francesca Fialdini con A ruota libera: esclusa quindi Cristina Parodi, che resta a bocca asciutta dopo il fallimentare esperimento emotainment de La prima volta.

Mancano all’appello pure Federico Quaranta, volto storico di Linea Verde, e Luca Rosini, che con Ingrid Muccitelli ha condotto l’ultima stagione di Uno Mattina in Famiglia. Non si rivedrà neanche Paola Perego, tornata su Rai1 con Non disturbare. Ma la sua assenza potrebbe essere momentanea: Freccero vorrebbe riproporre il reality La Talpa.