Vittorio Sgarbi è capace di intendere e di volere, di contrarre matrimonio e fare testamento: si chiude così la vicenda giudiziaria che ha visto suo malgrado protagonista Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte, infatti, ha espresso la volontà di sposare Sabrina Colle, sua storica compagna, trovando però la ferma opposizione della figlia Evelina, la quale in più occasioni si è espressa contrariamente. La donna ha chiesto per il padre l’amministratore di sostegno, considerandolo non capace di gestire la sua vita e il suo patrimonio.

Il critico ha avuto dei problemi di salute di recente ma si è sempre mostrato piuttosto lucido in pubblico, fermamente convinto delle sue capacità e delle sue possibilità. Lo scorso dicembre, però, la figlia ha presentato un esposto per “circonvenzione di incapace e maltrattamenti”, non solo nei confronti della compagna del critico ma anche di sua sorella Elisabetta. L’idea iniziale di Sgarbi di sposarsi a Venezia era stata accantonata su decisione del prete, che aveva dato parere contrario a fronte delle cure che aveva dovuto seguire il critico recentemente. Quindi l’opzione secondaria per celebrare le nozze era stata Arpino ma tutto si era fermato proprio per questa denuncia. Ora che il giudice ha fornito il suo parere e che la situazione è stata chiarita, il critico può iniziare a progettare le nozze con Colle, da anni presenza discreta e amorevole al suo fianco, che gli è stato vicino anche nell’ultimo periodo, non facile, per Sgarbi. Anche se non è esclusa una nuova opposizione.

Nell’ultimo mese, la figlia ha presentato un ulteriore esposto. “A seguito delle recenti e drammatiche notizie riguardanti il ricovero d’urgenza in Terapia Intensiva di Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina Sgarbi ha formalmente depositato presso la Procura della Repubblica di Roma un dettagliato esposto-denuncia volto a fare piena luce sulle condotte, le omissioni e la gestione sanitaria e patrimoniale messe in atto da Sabrina Colle e dai soggetti che gravitano intorno al Professore”, ha dichiarato l’avvocato della ragazza, contestando anche l’esposizione mediatica del critico. A fronte della prima denuncia, un giudice cautelare si era già espresso favorevolmente in merito alla capacità cognitiva e all’ordinaria cura di sé del critico, chiedendo una perizia supplementare relativa agli atti straordinari e ai diritti personalissimi, sulla base della quale il giudice, in queste ore, ha confermato la sua indicazione.