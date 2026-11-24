Spuntano anche dei video nell’inchiesta aperta a Grosseto sulla morte di Gianni De Gennaro. Le videocamere di sorveglianza avrebbero infatti ripreso l’arrivo dell’ex capo della polizia venerdì pomeriggio nella villa in Maremma dove si è tolto la vita, ma anche un sparo “di prova” in giardino avvenuto all’alba di sabato. All’esterno, infatti, è stato trovato un secondo bossolo. Sarebbe stato esploso da De Gennaro per controllare il funzionamento della sua Ruger 380 prima di uccidersi.

Quello che è accaduto dopo lo ha scoperto il custode Giuseppe Soccu quando, allertato dalla moglie di De Gennaro, è andato a controllare perché non rispondesse al telefono. E guardando dalla finestra lo ha visto riverso su una poltrona, ormai senza vita, l’arma per terra. Accanto c’erano le lettere per lo stesso custode e i familiari.

Le due buste indirizzate “al procuratore di Caltanissetta” Salvatore De Luca e “A chi vorrà pubblicare” sono state invece trovate nella casa. Chi le ha lette parla di toni durissimi con un riferimento a quello “che nemmeno la mafia”, che lo voleva uccidere, “aveva ottenuto”. Sono proprio quelle lettere il testamento di De Gennaro. E l’intestazione di entrambe lascia intendere la sua volontà di denunciare quello che è accaduto negli ultimi due anni, ma soprattutto negli ultimi dieci giorni con i carabinieri del Ros che hanno perquisito la sua casa e il suo ufficio, quelli dei collaboratori più stretti, l’abitazione del figlio. E con la richiesta di arresto per depistaggio nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio che il gip ha negato, ma i pm volevano ottenere tanto da fare ricorso al tribunale del Riesame.

Nei colloqui intercettati De Gennaro aveva respinto in maniera categorica quella che riteneva un’accusa infamanteed è prevedibile che lo abbia fatto con maggior efficacia in quello che ha scritto e indirizzato al capo dei pubblici ministeri di Caltanissetta. “Ho la coscienza a posto”, ripeteva, “non ho nulla da temere”. Certamente temeva invece le conseguenze che questa inchiesta aveva per le persone a lui più vicine.

Le lettere sono nelle mani dei magistrati di Firenze e Grosseto che indagano per istigazione al suicidio contro ignoti e saranno loro a decidere quando renderle pubbliche, rispettando le volontà dell’ex capo della polizia. Dopo aver scelto di uscire di scena in maniera così drammatica, aveva evidentemente deciso di rendere invece pubblicala propria posizione con accuse esplicite a chi “vuole riscrivere la storia senza conoscerla”.

Intanto, mentre un secondo fascicolo è stato aperto a Firenze, proseguono le indagini su documenti e hard disk sequestrati. Appunti nel merito delle carte, parole scritte dopo le perquisizioni del 12 novembre: De Gennaro sarebbe stato al lavoro su un suo “memoriale”.