La guerra tra Russia e Ucraina cambia decisamente teatro, attraversando - questa volta in maniera più incisiva - le acque del Mediterraneo, raggiungendo le coste della Libia, a poche centinaia di chilometri dall’Italia.

L’attacco condotto ieri contro unità navali russe a Bengasi è stato rivendicato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha definito l’operazione “esemplare”. Secondo Kiev, sette droni navali di fabbricazione ucraina hanno affondato la corvetta russa Merkury, entrata in servizio nel 2023, e colpito il mercantile MV Angara, accusato di trasportare armamenti per conto di Mosca. Nell’attacco sarebbe stato distrutto anche un elicottero militare Ka-27.

Bombe di Kiev nel Mediterraneo - VIDEO (LaPresse)

Le reazioni dall’Italia

L’attacco ucraino ha provocato una reazione immediata anche a Roma. A intervenire è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che da Baku ha messo in guardia contro il rischio di una nuova destabilizzazione libica. “Se si tratta di una prosecuzione della guerra tra Russia e Ucraina a poche centinaia di chilometri dall’Italia, questo è preoccupante, soprattutto perché noi lavoriamo per la stabilità della Libia”, ha dichiarato Tajani. Il ministro ha inoltre sottolineato che sarebbe “veramente pericoloso destabilizzare un Paese che si stava avviando verso la stabilità”.

Ancora più esplicita è stata la posizione del vicepremier Matteo Salvini. Intervenendo durante una conferenza stampa alla Camera, il leader della Lega ha espresso il timore che le operazioni ucraine possano portare la guerra direttamente alle porte dell’Italia, interrogandosi sul rapporto tra l’affondamento di una nave russa nelle acque libiche e la difesa del territorio ucraino.

La rete di Mosca in Africa e la strategia ucraina

Bengasi, nella Cirenaica controllata dalle forze del generale Khalifa Haftar, è regno dello storico interlocutore del Cremlino. Colpire una nave militare russa in quel porto significa dimostrare che Kiev è in grado di minacciare le capacità navali e logistiche di Mosca anche lontano dal teatro bellico ucraino.

Negli ultimi anni Kiev ha messo a punto una strategia navale fondata sull’impiego di mezzi senza equipaggio. Pur disponendo di capacità navali convenzionali limitate rispetto a quelle russe, è riuscita a mettere sotto pressione la flotta di Mosca attraverso attacchi asimmetrici, utilizzando droni marini relativamente economici contro unità militari di valore assai superiore.

Secondo il Servizio di sicurezza ucraino, i sette droni sarebbero stati trasportati fino all’area dell’attacco da una nave madre, dalla quale sarebbero stati successivamente lanciati. Una modalità che permette di estendere notevolmente il raggio operativo dei sistemi senza equipaggio. Nel dicembre 2025, Kiev aveva rivendicato un attacco contro una petroliera collegata alla Russia nel Mediterraneo. Nel marzo successivo, la metaniera russa Arctic Metagaz era stata colpita al largo della Libia, in un episodio che Mosca aveva attribuito all’Ucraina.

La domanda sorge spontanea, diceva qualcuno.

Da dove è stata organizzata l’operazione e quali infrastrutture sono state utilizzate? Kiev è riuscita a inserirsi nella Libia - occidentale - infiltrandosi in un contesto profondamente instabile per minare la principale base logistica mediterranea di Mosca?

Il Paese nordafricano è diventato un’importante piattaforma logistica per collegare il Mediterraneo al Sahel, dove Mosca ha costruito rapporti militari con diversi governi, consolidando la propria influenza attraverso forniture di armamenti, addestramento e cooperazione nel settore della sicurezza.

Due conflitti nella stessa polveriera

La Russia ha costruito soprattutto nella Cirenaica una parte significativa della propria influenza. L’Ucraina, invece, avrebbe sviluppato una presenza di specialisti militari e operatori di droni nella Libia occidentale, con attività segnalate a Misurata e Tripoli. Il rischio ora è quello di una sovrapposizione tra conflitti differenti: è una dinamica già osservata in altri teatri di crisi, nei quali rivalità internazionali si innestano su divisioni locali, contribuendo a prolungare l’instabilità.

Ma non solo. Il Mediterraneo è uno spazio attraversato da rotte energetiche, traffici commerciali e collegamenti logistici essenziali per l’economia europea. L’eventuale moltiplicazione di simili attacchi potrebbe aumentare i rischi per la navigazione, complicare le attività portuali e incidere drammaticamente sui costi assicurativi dei trasporti.

Adesso, con i droni ucraini che colpiscono unità russe sulle coste della Libia, quella guerra che sembrava abbastanza lontana, ma non troppo, ha raggiunto anche il Mediterraneo centrale. E per l’Italia, che di questo mare occupa il cuore geografico, il conflitto non è mai apparso così vicino.