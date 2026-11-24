Operazione riuscita con successo. Jannik Sinner è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico al ginocchio destro in Finlandia. L’operazione, eseguita dal professor Lasse Lempainen, è riuscita.Sinner ha deciso: si opera al ginocchio
Sinner operato: l’intervento e i tempi di recupero
L’intervento ha riguardato l’allungamento della banda iliotibiale. Secondo quanto si apprende da fonti mediche, per il recupero del numero uno del tennis mondiale saranno necessari circa tre mesi.Operazione Sinner, il retroscena. Cosa succede adesso
La riabilitazione
Sinner dovrà dunque affrontare un periodo di riabilitazione prima di poter tornare in campo. I tempi indicati lasciano prevedere uno stop prolungato per il tennista altoatesino.Sinner, le tappe che hanno portato alla scelta dell’intervento e quando potrebbe tornare in campo