La ex moglie di Andrea Ippoliti: "I miei figli imbarazzati dal padre"

La partecipazione di Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip ha scatenato non poche polemiche, soprattutto per la sua reazione furibonda durante il falò di confronto con Nathaly Caldonazzo.

Già durante quella puntata del programma di Canale 5, Daniela Pandini, ex moglie di Ippoliti, era intervenuta sui social per lanciare delle pesanti accuse nei confronti di Andrea. “ Hai detto che non hai mai tradito? Tre anni fa mi hai tradito e lo hanno scoperto i nostri figli. Hai toccato il fondo ”, aveva commentato la donna ascoltando le dichiarazioni dell’ex che, per difendersi dalla Caldonazzo, aveva detto di non essere mai stato un uomo fedifrago. A distanza di qualche settimana da quell’attacco social, la Pandini torna a parlare.

La reazione furiosa della donna, questa volta, nasce da un servizio trasmesso dal Tg5 poco prima dell’inizio di Temptation Island Vip e che avrebbe destabilizzato i figli nati dall’unione con Andrea Ippoliti. “ Mi domando, quando finirà? – ha sbottato Daniela Pandini sui social - . L’altra sera eravamo a cena e dopo il Tg5 hanno mandato in onda delle immagini che sicuramente avranno fatto ridere molte persone ma, sinceramente, non i miei figli che continuamente devono vedere l’esposizione di un padre che si è messo in una situazione penosa ”.