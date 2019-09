Temptation Island, Nathaly lascia il compagno. La ex moglie lo sbeffeggia

La terza puntata di Temptation island Vip 2 ha visto indiscussi protagonisti Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, la cui relazione è naufragata in occasione del loro falò di confronto finale. Quest'ultimo, nel corso della trasmissione, aveva lamentato di aver avuto importanti problemi in amore solo con l'attrice romana e non nelle sue precedenti relazioni. Ippoliti, inoltre, aveva rivelato di essere stato sposato per almeno 15 anni e di aver poi avuto un fidanzamento di 10 anni, prima di avviare la sua frequentazione con Nathalie. E, in occasione del falò di confronto finale avvenuto con la sua fidanzata, Andrea non ha nascosto al pubblico la sua intolleranza a certi atteggiamenti assunti dalla Caldonazzo. I balletti - diciamo - lo hanno fatto andare fuori di testa.

"La tua è una vendetta, quindi?", ha domandato la Caldonazzo al suo fidanzato, alla luce della condotta infedele assunta da Andrea a Temptation Island. "Non è una vendetta, ma è una conseguenza", ha così risposto l'imprenditore romano alla sua fidanzata, alludendo all'intesa venutasi a creare tra lui e la tentatrice 21enne Zoe Mallucci.

Nathalie trova insulso e ripugnante il fatto che Andrea si sia avvicinato alla giovanissima Zoe. La coppia partecipante a Temptation island vip 2, alla fine, è scoppiata con le parole taglienti della Caldonazzo: "Mi dispiace aver interrotto questa soap opera (Nathalie allude al flirt di Andrea con Zoe, ndr), perché ci stava appassionando tutti. Penso di non aver mai visto qualcosa di più triste... Alessia perdonami (Nathalie parla alla Marcuzzi, esce di scena e lascia il falò di confronto con Andrea, ndr), ma ne ho viste troppe".

La ex moglie di Ippoliti interviene su Nathalie Caldonazzo

Dopo la sceneggiata di Andrea, la moglie ha voluto scrivere qualche parola sui social. La donna ha usato questo canale per sfogarsi: "Caro Andrea, essendo ancora purtroppo tua moglie, volevo dirti che quando 3 anni fa io e i nostri 3 figli scoprimmo che mi tradivi io presi una decisione importante e non tu. Pensa che la punizione migliroe fosse quella di lasciare mio marito all'amante... AVEVO RAGIONE. Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te. Siamo senza parole e provo pena per te".