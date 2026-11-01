Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 07:06
In evidenzaAggiornato alle ore 07:06
Nazionale

Pistole giocattolo, frangivetri e indumenti rubati durante i saccheggi: ecco cosa hanno sequestrato le forze dell’ordine dopo gli scontri

Sono stati apposti i sigilli a 11 telefoni considerati di interesse investigativo nelle 60 perquisizioni effettuate nella giornata di ieri

Francesca Galici
perquisizioni
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Armi finte senza tappino, strumenti frangivetri e persino capi d’abbigliamento rubati nel corso dei recenti saccheggi: è questo l’inventario, nemmeno completo, degli oggetti e dei materiale finiti sotto sequestro nel corso della vasta operazione coordinata tra Digos e Polizia postale in relazione alle recenti tensioni delle piazze. C’erano anche alcune pistole caricate a salve, oggetti per il travisamento e mazze tipo baseball. Gli investigatori hanno anche apposto i sigilli a 11 telefoni cellulari, dispositivi che saranno ora sottoposti a minuziose analisi tecniche per passare al setaccio la rete di contatti e comunicazioni degli indagati. L’incursione delle forze dell’ordine e le 60 perquisizioni eseguite in 23 città si fondano infatti sulla contestazione “profili social e chat per incitare a compiere violenze nelle strade”.

0 of 11

Le attività di perquisizione e il relativo sequestro dei materiali sono scattati a pochissima distanza dagli scontri che hanno visto contrapposti manifestanti e forze dell’ordine a margine dello sciopero nazionale indetto dall’Usb il 30 ottobre. A Roma le tensioni si sono concentrate nel cuore della Capitale, dove diversi gruppi giovanili hanno provato a fare irruzione verso le sedi istituzionali. Il bilancio delle verifiche effettuate dalle autorità romane conta sette denunce e 369 persone identificate. I reati contestati a vario titolo agli indagati spaziano dalla resistenza aggravata a pubblico ufficiale al travisamento in luogo pubblico, fino al blocco stradale e al porto di oggetti atti ad offendere, categoria in cui rientra proprio il materiale rinvenuto e sequestrato dagli agenti.

I controlli e i provvedimenti hanno interessato anche diverse altre città italiane. A Torino sono 12 le persone denunciate, con contestazioni che includono la resistenza e le lesioni a pubblico ufficiale, a fronte di 256 persone identificate e undici soggetti accompagnati negli uffici della Questura per accertamenti approfonditi. A Milano l’attenzione delle forze dell’ordine resta altissima con il monitoraggio costante del territorio all’indietro degli episodi di violenza del 17 e 18 ottobre: i presidi sono stati potenziati nelle stazioni ferroviarie, mentre nel centro cittadino, dove la presenza dei paracadutisti è stata prorogata fino al mese di marzo, agenti in borghese sorvegliano costantemente l’area compresa tra Duomo, Brera e Cairoli. A Bologna la manifestazione contro il carovita e il riarmo si è conclusa senza che si registrassero scontri. La Questura emiliana ha riportato l’identificazione di circa 300 persone e un fermo preventivo a carico di un individuo trovato in possesso di passamontagna e occhiali protettivi. Nonostante il materiale rientri tra gli oggetti da travisamento o protezione, non ha portato all’emissione di denunce formalizzate.

Commenti