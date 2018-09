Fedez fa cadere la fede: Chiara Ferragni risponde a tono

Fedez pubblica alcuini video tramite Instagram Stories, per tenere aggiornata la neo moglie sugli sviluppi casalinghi e la salute del piccolo figlio Leone. Ma una delle clip tradisce il rapper che, inavvertitamente, si riprende mentre fa cadere per terra il nuovissimo anello di matrimonio.

Tra le risate dello stesso Fedez e dei presenti il prezioso gioiello viene recuperato prontamente, ma questo scatena l'ilarità dei follower e la risposta diretta di Chiara Ferragni. La neo sposa, impegnata a New York per lavoro, lascia un commento al marito: "Ti prendo a schiaffi se lo perdi".

Ovviamente una frase del tutto ironica, a cui ha risposto simpaticamente lo stesso Fedez che ha pubblicato lo screenshot delle parole della moglie denunciando pubblicamente le rimostranze che subisce dalla donna. Un siparietto simpatico a cu i due ormai ci hanno abituato, che vedono il povero Fedez vittima delle bacchettate della stessa Chiara Ferragni, la neo consorte, molto precisa e ordinata, si diverte ad interpretare la parte della moglie severa.

Prima dell'anello Chiara Ferragni aveva bacchettato Fedez perché disordinato, il rapper intento a sistemare le maxi scarpiera aveva finito per desistere abbandonando tutte le scarpe per la stanza. La cosa non era passata inosservata e, anche se a distanza, la mogliettina lo aveva sgridato scatenando le battute dei follower. I due, protagonisti di un matrimonio molto costosto ma di grande impatto mediatico, vivono felici a Milano in compagnia del piccolo e bellissimo figlio Leone.