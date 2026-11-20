Preservativi gratis, legalizzazione della cannabis e ricerca sulla Lsd nel programma del centrosinistra in manovra e nel programma del centrosinistra. Queste le proposte portate avanti da +Europa negli ultimi giorni.

Il segretario Riccardo Magi ha proposto un emendamento alla manovra che prevede di distribuire i preservativi gratuitamente nelle scuole superiori e di effettuare test rapidi per l’HIV nei locali notturni, ai festival e nei luoghi di ritrovo dei giovani. Un provvedimento per il quale +Europa prevede uno stanziamento di un milione di euro per il 2027 a favore della prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse. Di questo milione ben 650mila euro sono destinati alla distribuzione sperimentale di preservativi negli istituti superiori statali che aderiranno all’iniziativa. Gli altri 350mila euro serviranno per finanziare test rapidi gratuiti nei locali notturni e durante i concerti. La proposta permetterà ai ragazzi dai 14 anni di sottoporsi autonomamente ai test e agli eventuali accertamenti diagnostici di conferma, senza il consenso dei genitori.

Ma, gli emendamenti alla manovra presentati c’è anche la proposta di sostenere la ricerca clinica sulle sostanze psichedeliche come LSD e la legalizzazione della cannabis che, come spiega oggi Magi in un video pubblicato sui social intitolato “Una Patrimoniale sulle Mafie”. Secondo il leader radicale, quest’ultimo tema “non può non essere nel programma del centrosinistra”. Magi spiega: “Questo è quello che come +Europa abbiamo detto ai tavoli del programma perché in questi anni ci siamo battuti in tutti i modi per questa riforma e perché negli anni passati Pd, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle hanno fatto proposte in questa direzione”. Secondo il segretario di +Europa, si tratta di “un fenomeno che coinvolge milioni di consumatori, che consentirebbe di dare un colpo a chi controlla il mercato illegale delle sostanze, consentirebbe di tutelare al meglio la salute dei cittadini e di far emergere miliardi di euro: è l’indotto che riguarda questo mercato, cioè il 40% del mercato delle sostanze in Italia”. Magi è convinto che si potrebbero “avere entrate fiscali notevoli in un momento in cui si cercano risorse aggiuntive per le finanze pubbliche” e che “è arrivato il momento di dire parole chiare, di essere davvero riformatori e di essere davvero progressisti”. Il segretario di +Europa, pertanto, conclude: “Noi ci siamo: è necessario fare un passo avanti anche su questo terreno”.