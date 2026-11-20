Il Natale non sfugge più a nulla, nemmeno alla rilettura identitaria. A Lancing, nel West Sussex, in Gran Bretagna, il consiglio parrocchiale ha annunciato per il 12 dicembre un evento battezzato senza troppi giri di parole “Lancing Black Christmas”, con tanto di “Black Father Christmas” pronto ad accogliere i bambini nella sua grotta.

L’appuntamento si terrà alla Lancing Parish Hall, dalle 12 alle 19. Nel post promozionale il Comune invita le famiglie a “venire a trovare Babbo Natale nero, partecipare ai laboratori natalizi e gustare il cibo di Mama Sheila’s Kitchen”. L’ingresso all’evento è gratuito, mentre per incontrare il “Babbo Natale nero” sarà necessario pagare due sterline.

La trovata ha inevitabilmente acceso la polemica sui social. C’è chi ha accusato il consiglio di promuovere “segregazione invece di integrazione” e chi si è chiesto se si sia ormai arrivati al “picco del woke”. Un altro utente ha osservato: “Dovremmo essere tutti uguali. San Nicola non era nero, ma dona a tutti. Trovo questa appropriazione offensiva”. Anche Ben Leo di GB News è intervenuto con sarcasmo: “Non è quella che chiamano appropriazione culturale?”.

Di fronte alle critiche, il Lancing Parish Council ha rivendicato l’iniziativa, spiegando di essere “orgoglioso di sostenere e celebrare la diversità della nostra comunità a Lancing e Adur”. Una diversità che - numeri alla mano - assume contorni curiosi: secondo gli ultimi dati del censimento, South Lancing è bianca per il 93,8 per cento, mentre i residenti neri rappresentano l’1,1 per cento.

Il Comune ha comunque messo le mani avanti: “Il razzismo e tutte le altre forme di discriminazione e di linguaggio offensivo o d’odio non hanno posto nella nostra comunità e non li tolleriamo”. L’obiettivo, sostiene l’amministrazione, sarebbe quello di creare uno spazio sicuro, riunire persone di origini diverse e condividere lo spirito del Natale.

Parole d’ordine ormai immancabili: uguaglianza, inclusione, coesione, diversità. Tutto corretto, almeno nelle intenzioni. Resta però la sensazione che anche una figura universale come Babbo Natale debba ormai passare attraverso il filtro dell’identità, come se per rendere una festa davvero inclusiva fosse necessario prima dividerla in categorie.