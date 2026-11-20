Ancora una giornata di sciopero e manifestazioni in tutta Italia: tra la Cgil e gli studenti sono state organizzate circa 100 piazze che nella stragrande maggioranza si sono concluse senza scontri. Non sono comunque mancate le solite intemperanze e i soliti atti di provocazione, come è accaduto a Roma, dove tra le bandiere della Cgil e quelle della Palestina è spuntata anche quella della Brigata Garibaldi.

Si tratta di un must per questo tipo di manifestazioni, presente ogni qualvolta la sinistra radicale si presenta nelle piazze. La bandiera della Brigata Garibaldi è un tricolore che al suo interno, nella parte bianca, ha una stella rossa bordata di giallo. Questa formazione è stata promossa dal Partito Comunista Italiano e durante la Resistenza ne rappresentava il braccio armato. A differenza delle altre formazioni partigiane, i garibaldini affiancavano a ogni comandante militare un commissario politico, perché per molti di loro cacciare i tedeschi e i fascisti era solo la prima tappa di una futura rivoluzione socialista sul modello sovietico. Ma è l’eccidio di Porzus che ha svelato il vero volto di questa compagine: qui un gruppo di partigiani comunisti attaccò e massacrò 17 partigiani della Brigata Osoppo, una formazione cattolica e laico-socialista, perché i garibaldini avevano accettato di subordinarsi all’esercito jugoslavo di Tito, che puntava ad annettere il Friuli orientale e la Venezia Giulia,mentre gli osovani si opponevano a qualsiasi cessione del territorio italiano. Quel tricolore, che nasce come vessillo delle formazioni partigiane garibaldine e comuniste italiane, e fu poi ripreso anche dalle formazioni partigiane in lingua italiana operanti nell’area jugoslava sotto Tito.

Ma ci sono stati anche i medici pro migranti in piazza, quelli che si ribellano ai Cpr, come denunciato da Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Emilia-Romagna: “Quanto accade oggi a Bologna, con la partecipazione della rete dei medici anti-CPR alla manifestazione della Cgil e il sostegno pubblico del sindacato, conferma una deriva preoccupante: si tenta di trasformare una questione di rispetto delle leggi e di responsabilità istituzionale in una battaglia di contrapposizione ideologica. Definire i CPR ‘lager’ e sostenere che i certificati medici d’idoneità al trattenimento non debbano esistere significa mettere in discussione non soltanto uno strumento previsto dall’ordinamento, ma anche il principio secondo cui le istituzioni e chi opera nel servizio pubblico devono rispettare le leggi dello Stato. L’ideologia politica dei ‘porti aperti’, tanto cara alla sinistra, deve restare fuori dalla sanità, che non può diventare uno strumento per ostacolare l’applicazione delle norme sull’immigrazione”.

A Roma, invece sono state bruciate le fotografie del ministro Guido Crosetto, di Maurizio Landini e di Giorgia Meloni, mentre a Napoli è stata bruciata una fotografia con la “banda Bassotti”, in cui i protagonisti portavano le insegne dei sindacati principali. A Torino, tra i cartelli che sono stati esposti nella piazza, ne è stato avvistato uno particolarmente significativo: “Oggi Foot Locker, domani Palazzo Chigi”. Il riferimento, nemmeno troppo velato, è al 17 ottobre quando il negozio è stato assaltato e saccheggiato dai manifestanti. E l’intento esplicitato è di fare lo stesso con il Palazzo del governo.