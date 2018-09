Noto, le nozze di Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno detto sì: i due si sono scambiati anelli e promesse e sono diventati marito e moglie.

La cerimonia

Fedez ha già raggiunto la location e dopo mezz'ora di attesa è arrivata anche Chiara Ferragni. La fashion blogger, accompagnata dal papà Marco, ha fatto il suo ingresso trionfale nell'abito bianco Dior.

La location scelta per il royal wedding italiano è la Dimora delle Balze, casale dell'Ottocento a una ventina di chilometri da Noto, in Sicilia. Il casale è stato trasformato per l'occasione in un vero e proprio luna park in pieno stile Coachella, con tanto di giostre e una ruota panoramica.

Per i non invitati è impossibile avvicinarsi. Blindata la strada che porta alla dimora, ma i fan potranno vedere comunque la cerimonia e il ricevimento attraverso i profili Instagram degli sposi e dei 150 invitati. Tra loro la top model Bianca Balti, la paralimpica Bebe Vio, il cantante Manuel Agnelli, lo youtuber Luis Sal, Ilary Blasi e Francesco Totti. Il cantante Mika invece ha annuciato che non sarà presente alle nozze del collega di Xfactor.

Gli abiti

Dopo aver indossato il billantissimo abito di Prada per l'ultima festa prima delle nozze, Chiara Ferragni ha deciso di vestire Dior per le nozze. Lo sposo invece è in abito firmato Versace così come il piccolo Leone di 5 mesi. Raggianti le damigelle nei loro abiti rosa cipria firmati Alberta Ferretti.

Ansia ne abbiamo? Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Set 1, 2018 at 8:49 PDT

Il documentario

Intanto, il primo giorno dei TheFerragnez in Sicilia è già diventato un documentario. Nel breve video, che ha ottenuto oltre 2milioni di visualizzazioni, scorrono le immagini della giornata che ha preceduto le nozze, dalla partenza degli invitati nel volo riservato Alitalia, fino al party prematrimoniale nella città di Noto che ha visto scatenarsi la coppia insieme a parenti e amici.