La Farnesina si illumina di rosso per ricordare i cristiani perseguitati nel mondo. Un gesto simbolico, ma accompagnato da numeri che raccontano una realtà ancora drammatica: milioni di persone costrette a nascondere la propria fede, comunità minacciate, chiese attaccate e fedeli uccisi per motivi religiosi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha deciso di aderire alla “Red Week”, l’iniziativa promossa dalla fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre per richiamare l’attenzione sulle violazioni della libertà religiosa. “Non può esserci pace duratura senza libertà religiosa. Oggi la Farnesina si illumina di rosso per richiamare l’attenzione sulle persecuzioni dei cristiani nel mondo e testimoniare la nostra vicinanza a quanti rischiano la vita per professare liberamente la propria fede”, rilanciando anche le parole di papa Leone XIV, secondo cui “la libertà religiosa è una condizione fondante che rende possibile la riconciliazione autentica”. A dare la misura sono i dati pubblicati dalla fondazione pontificia nell’ottobre 2026. Sono 413 milioni i cristiani che vivono in Paesi dove si registrano gravi violazioni della libertà religiosa, mentre circa 220 milioni risultano direttamente esposti alle persecuzioni. Il rapporto Persecuted and Forgotten? 2024-2026, che prende in esame 18 Paesi particolarmente critici, evidenzia un peggioramento delle condizioni delle comunità cristiane in oltre la metà dei territori analizzati. Nessuno di questi ha registrato un miglioramento complessivo. La World Watch List 2026 dell’organizzazione Open Doors, utilizza criteri di rilevazione differenti e stima in oltre 388 milioni i cristiani sottoposti ad alti livelli di persecuzione e discriminazione. Nel periodo in esame sono stati documentati 4.849 cristiani uccisi per ragioni legate alla fede, 4.712 detenuti e 3.632 attacchi contro chiese e proprietà cristiane. Il continente africano è uno dei principali epicentri delle violenze. In Nigeria, dove gli attacchi dei gruppi estremisti continuano a colpire intere comunità, Open Doors ha registrato 3.490 delle uccisioni documentate a livello mondiale. Nel Burkina Faso e in Mali la presenza di organizzazioni jihadiste ha costretto numerose famiglie cristiane ad abbandonare le proprie case, mentre nel nord del Mozambico gli attacchi dei miliziani legati allo Stato islamico hanno provocato massacri, sequestri e distruzioni di luoghi di culto. In questi Paesi le persecuzioni religiose si intrecciano spesso con conflitti etnici, instabilità politica e lotte per il controllo del territorio. Non è soltanto l’Africa però. In Corea del Nord la pratica del cristianesimo è sottoposta a una repressione durissima, con il rischio di arresti, lavori forzati e torture. In India nel 2025 sono stati registrati oltre 700 episodi di violenza anticristiana. In Pakistan continuano a essere denunciate conversioni forzate e matrimoni imposti a ragazze appartenenti alle minoranze religiose, mentre in Nicaragua le autorità hanno disposto espulsioni di sacerdoti e chiusure di istituzioni cattoliche. Tajani ha ribadito, per questo, che la tutela della libertà di religione e di credo rimane una priorità della politica estera italiana. “L’Italia continuerà a difendere la libertà di religione e di credo e a promuovere il dialogo interreligioso, fondamentale per costruire pace e convivenza”. Un impegno che il governo intende portare avanti anche nelle sedi internazionali, a partire dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, dove l’Italia siede per il triennio 2026-2028. Il rosso che illumina il ministero oggi è quello del sangue di tutte le vittime.