Francesco Totti fa la fila per il pranzo. E il web lo applaude

Francesco Totti non è più un campione in campo ma la sua umiltà continua a essere un valore aggiunto fuori dal rettangolo verde. Chi lo conosce parla di lui con rispetto, ne elogia l'educazione e la generosità. I tifosi continuano a celebrarne le gesta, ricordando le sue battaglie sui campi di calcio. Francesco Totti, anche se ha appeso gli scarpini al chiodo non ha mai abdicato e per i romani e romanisti continua a essere l'ottavo Re di Roma. L'umiltà è una delle doti che universalmente gli viene riconosciuta, anche dai suoi detrattori e il Pupone ne ha dato prova per l'ennesima volta durante il weekend.

Dopo aver trascorso qualche giorno nella movida di Ibiza e Formentera, la famiglia Totti è tornata nella sua Roma. Anche se l'ex capitano non è più impegnato con l'AS Roma, dalla quale ha rassegnato le sue dimissioni poche settimane fa, sono tante le attività che lo tengono occupato e che richiedono la sua presenza nella Capitale o nelle sue vicinanze. In questi giorni Totti e la sua famiglia si sono trasferiti nella loro faraonica residenza di Sabaudia, sul litorale romano, dove l'ex capitano della Roma è stato impegnato in un torneo di padel per beneficenza. La giornata di domenica è trascorsa in totale relax per Francesco Totti e per sua moglie, che con i loro tre figli si sono goduti il mare e il sole romano in uno degli stabilimenti della zona. All'ora di pranzo, la famiglia si è recata presso il punto ristoro per un pasto veloce ed è qui che Francesco ha stupito tutti. A differenza di quanto si vede in altre occasioni, da parte di altri personaggi noti, il Pupone non ha fatto valere il suo nome e si è messo in fila come tutti gli altri clienti per acquistare l'insalata di riso. Nello stesso stabilimento era presente la giornalista Maria Latella, che ha immortalato la scena e l'ha condivisa su Twitter, da cui poi ha iniziato a fare il giro del web. La giornalista ha così commentato il comportamento di Francesco Totti: “La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che è anche una persona ben educata. #francescototti in fila per l'insalata riso a #LaSpiaggia #Sabaudia #carbonelli” sottolineando l'umiltà dell'uomo prima ancora che la grandezza del campione.