Gf, Kikò Nalli racconta a Taylor Mega come si innamorò di Tina Cipollari

La storia d’amore tra Kikò Nalli e Tina Cipollari ha suscitato l’interesse di Taylor Mega che, entrata come ospite nella Casa del Grande Fratello 16, ha chiesto all’hairstylist come si sia innamorato della ex moglie.

Kikò non ha avuto remore nell’aprirsi alla giovane influencer e ha ripercorso i momenti più belli di quell’amore nato sotto le telecamere di Uomini e Donne, quando lui partecipò al programma come corteggiatore mentre Tina sedeva in studio nei panni di opinionista. “ Tina è una forza della natura unita alla forza della semplicità e dell’intelligenza ”, ha detto Nalli, esprimendo solo pareri positivi nei confronti di colei che è stata la sua compagna di vita e che è la madre dei suoi tre figli, Mattias, Gianluca e Francesco.