Jennifer Garner, l’ex di Ben Affleck ha trovato un nuovo amore

Si intravede un po’ di felicità per Jennifer Garner. L’attrice ed ex moglie di Ben Affleck, secondo gli ultimi gossip, ha ritrovato la serenità e avrebbe trovato persino un nuovo amore. Non è stata infatti un’estate calma e serena per la Garner, dopo che ha convinto Ben Affleck a recarsi in una rehab per curare la sua dipendenza da alcol. Con il divorzio oramai ufficializzato, l’attrice può finalmente pensare alla sua felicità.

Stando alle indiscrezioni trapelate da ET-Online, Jennifer Garner da qualche mese sta frequentando John Miller. Non è né un attore e non è legato al mondo dello spettacolo, è un imprenditore di appena 40 anni fondatore della Cali Group. Si occupa prettamente di implementare l’utilizzo delle nuove tecnologie nel settore della ristorazione. La sua compagnia è legata alla catena “CaliBurger”, molto nota negli Stati Uniti, la prima ad aver impiegato robot da cucina. “Lui è divertente, ha regalato il sorriso a Jennifer” rivela una fonte vicina alla vita dell’attrice. “Ha successo negli affari e non è interessato al mondo dello spettacolo” continua. “Ha un sorriso contagiante, ha un’ottima influenza nella vita di Jennifer.”

I due per il momento stanno procedendo a piccoli step. La Garner infatti non ha ancora presentato il nuovo compagno ai figli nati dalla relazione con Ben Affleck. è stata una decisione che hanno preso entrambi dato che, lo stesso John Miller, è ancora scottato da un burrascoso divorzio. L’imprenditore ha due figli, un ragazzino di 12 e una bimba di 10 anni. “Ora che le cose con Ben si sono calmate, è normale che Jennifer pensi un po’ a se stessa” conclude la fonte. L’attrice è ora in tv nella serie “Camping”