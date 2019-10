Justin Theroux supporta Jennifer Aniston su Instagram: ritorno di fiamma?

L'ingresso di Jennifer Aniston su Instagram non è di certo passato inosservato, tanto da mandare in crash la piattaforma, guadagnando al contempo quasi 15 milioni di follower in brevissimo tempo. Un debutto incredibile che ha fatto impazzire i fan dell'attrice, colpiti dalla prima foto pubblicata: un bellissimo selfie con tanto di reunion del cast di "Friends". Finalmente anche Jennifer ha ceduto alle avance del social network, condividendo scatti privati e divertenti, trovando anche il supporto di moltissimi colleghi e dell'ex marito Justin Theroux. I due, sposati per soli due anni, sono comunque rimasti in rapporti amichevoli e molto affettuosi, tanto da uscire spesso insieme e supportarsi a vicenda.

Non a caso tra i primi commenti post pubblicazione dello scatto si può intercettare un simpatico commento dell'ex marito, anche se in un primo momento la piattaforma risultava completamente bloccata a causa dei milioni di like inviati simultaneamente. Justin ha sempre spronato l'ex moglie ad aprire un profilo Instagram, ma l'attrice ha sempre rifiutato la proposta, sostenendo che non avrebbe mai ceduto al fascino della piattaforma fotografica. Per fortuna non ha tenuto fede alla promessa iniziale, aprendo un segutissimo profilo social che, in breve tempo, ha fatto il pieno di follower superando tutti i record.

In una recente intervista, Theroux ha rivelato di essere felice del debutto dell'ex perché le permetterà di mostrare anche il suo lato privato, la sua innata ed incredibile ironia: particolare che non era comunque sfuggito ai tantissimi fan di "Friends". La vicinanza tra i due solletica moltissimo la curiosità dei sostenitori dell'ex coppia che sperano ancora in un ritorno di fiamma, per riportare in vita la loro incredibile storia d'amore.