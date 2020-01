Kim Kardashian mostra il frigo per rispondere agli hater

La realtà non è come la dipingono gli hater: così Kim Kardashian dà una lezione agli odiatori social.

Come riporta il DailyMail, la vicenda è partita lo scorso martedì, quando la star dei reality ha pubblicato tra le Storie di Instagram un aggiornamento relativo al suo marchio di lingerie contenitiva. Alle spalle il suo frigorifero, in cui facevano capolino solo diversi flaconi di latte e acqua minerale.

Alcuni follower si sono quindi scagliati contro Kardashian: la diva del Web non mangia nulla? E i suoi quattro bambini si nutrono d’aria? Così Kim ha deciso di realizzare, sempre tra le Storie di Instagram, alcuni video un cui mostra come stiano esattamente le cose, proprio mentre era intenta a prepararsi dei tacos vegani, con tanto di fagiolini ancora caldi in padella.

La realtà ha mostrato che sì, i Kardashian-West possiedono un frigo con diverse bevande - acqua e latte, in differenti tipi proprio per via della presenza di quattro bimbi - ma anche degli altri frigoriferi decisamente colmi di bontà.

In casa di Kim Kardashian esiste addirittura una vera e propria stanza refrigerante, in cui sono stipati verdure, ortaggi e frutta di stagione, cereali ma anche condimenti con le salse più varie. In un altro dei frigoriferi è presente una macchina per fare il frozen yogurt e dei dispenser per bevande, come frullati, estratti e centrifugati - oltre che succhi di frutta confezionati.

Kim afferma nei video di essersi liberata dagli imballaggi di plastica - una scelta green che dimostra la sua attenzione per l’ambiente - scegliendo di conservare i cibi nei barattoli di vetro. Lo fa con i diversi confettini colorati che le occorrono per il frozen yogurt, ma anche con vari tipi di farine che fanno capolino dalla sua dispensa. Quindi i Kardashian-West non solo mangiano, ma mangiano anche bene e tanto, nonostante quello che dicono di loro gli hater sui social network.

My IG stories has a more in depth tour pic.twitter.com/VvYWou01QS — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 9, 2020

Kim Kardashian vive in casa con il marito, il rapper Kanye West e con i suoi quattro figli: North nata nel 2013, Saint nato nel 2015, Chicago nata nel 2018 e il piccolo Psalm nato nel 2019. Gli ultimi due bambini sono nati da un ovulo fecondato dai genitori Kim e Kanye e impiantato in una madre surrogata. La star dei reality, durante la sua seconda gravidanza, ha infatti sofferto di placenta accreta: un disturbo che può mettere in pericolo la vita della madre e del nascituro.

