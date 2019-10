Kim Kardashian tenera con il figlio Saint

Un momento di tenerezza via Instagram tra Kim Kardashian e il suo secondogenito.

Come riporta il DailyMail, la star dei reality ha pubblicato uno scatto che la ritrae con Saint - di 3 anni d'età - mentre madre e figlio si coccolano nel letto. Il piccolo si è addormentato e sembra davvero felice e rilassato, mentre Kim ha aggiunto nella didascalia: “ Per sempre il mio coccolone ”.

Saint è il secondo figlio di Kardashian e Kanye West. Prima di lui c’è North, che ha 6 anni, mentre i fratelli minori sono la piccola Chicago di quasi 2 anni e il neonato Psalm di circa 6 mesi. Chicago e Psalm sono nati grazie al congelamento dell’ovulo di Kim già fecondato da Kanye, con l’aiuto di una madre surrogata. L’imprenditrice ha scelto la gravidanza per altri perché, durante la gestazione di Saint, ha sofferto di placenta accreta, una condizione che avrebbe messo in rischio la vita del feto e della madre. In una recente intervista, la donna ha accennato al desiderio di avere altri figli, ma al tempo stesso ha spiegato che si tratta di un sogno impossibile, perché vuole essere una madre molto presente per i suoi quattro bambini.

Attualmente, Kim Kardashian è tanto impegnata. Ha iniziato a studiare legge, seguendo le orme del padre Robert, che fu un famoso avvocato. Inoltre, dopo aver lanciato il suo marchio di cosmetici, è alle prese con un nuovo brand di biancheria intima, che sta pubblicizzando anche personalmente grazie al suo account Instagram.

Di recente, Kim con la sorella Kourtney Kardashian e i figli di entrambe si sono recati in Armenia, il Paese di origine della loro famiglia. Qui hanno incontrato grandi personalità politiche. Inoltre Kim è stata battezzata e con lei i suoi figli - con l’eccezione di North, che aveva già ricevuto il battesimo a Gerusalemme.

