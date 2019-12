Il linguaggio del corpo nelle cartoline natalizie della royal family

La contrapposizione social tra Harry e Meghan, William e Kate continua e stavolta ha per oggetto le tradizionali cartoline di Natale, come racconta Vanity Fair. La royal family tiene molto a questa abitudine diventata, ormai, una sorta di piacevole dovere. Quest’anno i duchi di Cambridge e di Sussex hanno scelto degli scatti in bianco e nero in cui, naturalmente, i veri protagonisti sono i bambini.

Harry e Meghan hanno puntato su una foto scattata dall’attrice Janina Gavankar, in cui il piccolo Archie è in primo piano con la sua espressione curiosa e vivace. William e Kate, invece, hanno optato per un’immagine in cui il principe William bacia il piccolo Louis. L’autrice dello scatto è Kate Middleton, grande appassionata di fotografia e la location è quella della fiabesca Anmer Hall nel Norfolk. L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha spiegato al Mirror quali segreti nasconderebbero le due foto dei giovani della royal family, cosa ci direbbero con i gesti, senza parole o didascalie.

La James ha affermato che l’immagine dei Sussex denoterebbe “un rapporto alla pari” tra Harry e Meghan e ha aggiunto: “Il modo in cui i loro occhi sono rivolti al figlio piuttosto che dritti verso l’obiettivo li fa sembrare ancora persi nel loro trio d’amore”. Secondo l’esperta la foto non sarebbe costruita, ma al contrario molto naturale. Per quanto riguarda i duchi di Cambridge la faccenda sarebbe molto diversa. Judi James non ha dubbi e sostiene: “William è al centro della famiglia, mentre Kate si trova più goffamente al suo fianco, con un vestito floreale grazioso ma anche un po’ rétro”.

Meghan Markle avrebbe un’immagine più moderna, espressa anche attraverso il suo maglione con i bottoni sul davanti, mentre Kate Middleton avrebbe ormai fatto dello stile classico il suo marchio di fabbrica. Secondo Judi James la foto dei Sussex sarebbe più adatta a una rivista, mentre quella dei Cambridge avrebbe un inconfondibile carattere royal. Vanity Fair riporta anche che questa contrapposizione di personalità possa essere uno dei motivi che avrebbero spinto la regina Elisabetta a mettere in bella mostra la foto di Kate, William e dei loro figli, escludendo quella dei Sussex dalla sua scrivania durante il discorso natalizio. La questione dell’assenza di foto di Harry e Meghan dalla regale scrivania ha suscitato un polverone, ma forse la soluzione del mistero è molto semplice: Sua Maestà avrebbe privilegiato gli eredi al trono, la linea di successione dinastica.

Ciò non significa affatto che Elisabetta II non ami Harry e la sua famiglia. Semplicemente il duca di Sussex è molto lontano dal trono ed è improbabile che diventi re, pur rimanendo un membro di spicco della royal family. La cartolina di Natale di William e Kate avrebbe dei tratti più privati, familiari, intimi. Il principino George sembra stanco dopo aver giocato a lungo e i capelli ribelli sono incollati alla testa a causa del sudore. Charlotte ha le mani sulle spalle di Louis e questo, secondo l’esperta, denoterebbe un atteggiamento protettivo nei confronti del fratello minore. È molto difficile scegliere la migliore tra le due fotografie. Entrambe racchiudono due microcosmi familiari diversi, ma pieni d’amore e simbolo del futuro della royal family. Inoltre la presenza dei bellissimi piccoli Windsor le rende entrambe tenere e fantastiche.