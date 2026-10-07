L’ultimo delirio islamista nel giorno del 7 ottobre: nasce il tribunale della Sharia in Italia

L’ultimo caso esplode proprio il 7 ottobre. Nel cuore del Veneto prende forma un organismo che si propone di risolvere controversie tra musulmani facendo riferimento non al diritto italiano, ma ai principi della Sharia. Si arriva a parlare esplicitamente di “Tribunale Sciaraitico”.

Una democrazia che, secondo le comunità islamiche italiane, dovrà quindi quindi reggersi sui dettami di Allah e non sulla costituzione italiana. Siamo davanti al tentativo di distruzione dell’ultimo baluardo della nostra democrazia che, in nome dell’islamismo imperante, vuole elevare a legge i precetti religiosi come già accaduto in Inghilterra dove si sono registrati i primi tentativi di legge coranica.

Non è certo un caso che ciò si registri nel giorno del massacro commesso per mano di Hamas che ha comportato l’uccisione di oltre 1200 israeliani.