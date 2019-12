Harry e Meghan, la cartolina di Natale con Baby Archie è arrivata

Abbiamo aspettato per giorni la cartolina di Natale di Harry e Meghan e finalmente siamo stati accontentati. A dire il vero quest’anno le Christmas Cards dei Sussex e dei Cambridge sono arrivate a ridosso del Natale, rompendo la consuetudine della pubblicazione con largo anticipo. Come riferisce Vanity Fair il biglietto d’auguri di Harry e Meghan è stato condiviso su Twitter dal “The Queen’s Commonwealth Trust”, l’organizzazione patrocinata dai duchi di Sussex che ha il compito di supportare le nuove generazioni del Commonwealth.

Nella didascalia che accompagna la foto possiamo leggere: “Augurandovi buon Natale e felice anno nuovo dalla nostra famiglia alla vostra, vogliamo solo condividere con voi la più dolce Christmas Card del nostro presidente e vice-presidente, il duca e la duchessa di Sussex. Un buon Natale a tutti”. Lo scatto è davvero emozionante. Harry e Meghan sorridono sullo sfondo, proprio sotto a un grande albero di Natale, mentre tutta la scena è conquistata da Baby Archie (7 mesi) e dal suo tenero visetto in primo piano. L’espressione del bimbo è curiosa, sembra si stia chiedendo cosa ci faccia lì e cosa sia l’obiettivo che ha proprio davanti agli occhi.

In questi giorni i tabloid avevano cercato di indovinare come sarebbe stata la Christmas Card firmata Harry e Meghan. Secondo alcuni la duchessa di Sussex aveva già trovato il modo per inserire anche sua madre, Doria Ragland, infrangendo così un’altra tradizione che vede nelle cartoline d’auguri la presenza esclusiva delle coppie reali con i loro figli. Invece i rumors sono stati smentiti. La cartolina dei duchi di Sussex chiude la carrellata di auguri da parte della royal family. Prima abbiamo visto l’immagine natalizia di Kate Middleton, del principe William e dei i loro figli a bordo di un sidecar, poi è stato il turno della cartoline del principe Carlo e della duchessa di Cornovaglia Camilla su un’auto decappottabile (quest’anno, a quanto pare, tra i Windsor vanno forte i mezzi di trasporto).

In questo periodo Harry e Meghan si trovano in Canada e, come ha fatto sapere una fonte a Page Six “si divertono a condividere il calore del popolo canadese e la bellezza del paesaggio con il loro giovane figlio”. La località in cui trascorreranno il Natale è rimasta segreta per motivi di sicurezza, ma sembra che con loro ci sia Doria Ragland e che sia previsto anche un trasferimento negli Stati Uniti per completare le vacanze. I giornali di tutto il mondo avevano scommesso che Harry e Meghan si sarebbero recati a Los Angeles, invece la duchessa di Sussex ha scelto la nazione in cui ha vissuto per circa 7 anni, quando ancora era un’attrice impegnata nelle riprese della serie Suits.

Quando è stata confermata la destinazione di Harry e Meghan per il periodo festivo, il Primo ministro canadese Justin Trudeau, amico della coppia, ha dato il suo benvenuto ufficiale con queste parole: “Principe Harry, Meghan e Archie, vi auguriamo tutti un soggiorno tranquillo e benedetto in Canada. Siete tra amici e siete sempre i benvenuti qui”. Dal Canada il principe Harry ha fatto anche un’altra sorpresa oltre alla tenera cartolina d’auguri. Per esprimere la sua vicinanza agli orfani dei soldati inglesi ha pubblicato un video condiviso dall’associazione Scotty’s Little Soldiers.