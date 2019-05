Marco Maddaloni replica a Romina: "Ti sposo"

Al rientro da L’Isola dei famosi, Marco Maddaloni aveva promesso alla fidanzata Romina Giamminelli di essere pronto a sposarla, ma a distanza di qualche mese sembra che lo sportivo abbia dimenticato le dichiarazioni d’amore fatte in diretta su Canale 5.

Ad accusarlo di essere troppo preso da altro e di aver dimenticato le nozze è stata proprio Romina che, attraverso una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù Tv, ha raccontato di vedere Maddaloni troppo coinvolto dalle luci dei riflettori e meno dal loro amore. La replica di Marco, però, non si è fatta attendere ed è giunta dal salotto di Pomeriggio Cinque dove il judoka era ospite. Maddaloni, a dispetto di quanto dichiarato pubblicamente da Romina, ha confermato di essere innamorato della compagna e di non avere alcuna intenzione di annullare o rimandare il matrimonio.